Por Redação O Sul | 6 de junho de 2020

Estão abertos dois pregões eletrônicos para a compra de equipamentos para o Hospital Regional de Santa Maria, no valor total estimado de R$ 20 milhões. (Foto: Reprodução)

Estão abertos dois pregões eletrônicos para a compra de equipamentos para o Hospital Regional de Santa Maria, no valor total estimado de R$ 20 milhões. O pregão com edital número 320/2020 terá a abertura das propostas na segunda-feira (8), e o segundo, de edital número 319/2020, na terça-feira (9). Empresas de qualquer lugar do país podem participar da modalidade.

O pregão é para compra dos materiais necessários para a abertura de mais 80 leitos clínicos, previstos até final de julho. Entre os itens buscados pela Secretaria da Saúde estão esfigmomanômetros, cardioversores, aparelhos de hemodiálise, mesas cirúrgicas e aparelhos de raio-x, entre outros.

No hospital, já funcionam 40 leitos clínicos e 10 leitos de unidade de tratamento intensivo (UTI) para o combate à epidemia da Covid-19. Os novos 80 leitos serão destinados às especialidades médicas de cardiologia e traumatologia de média complexidade, totalizando 130 leitos na instituição. Até o final de 2021, há a previsão de abertura de mais leitos hospitalares, quando o Regional estará 100% em funcionamento.

Os recursos para a compra de equipamentos são provenientes do Ministério da Saúde, que disponibilizou R$ 36,6 milhões para este fim. Deste valor, R$ 871 mil já foram utilizados. O que restar após os pregões da semana que vem será usado no futuro, na próxima e última etapa de abertura do hospital.

Casa do Menino Jesus de Praga

A garantia da continuidade do repasse de R$ 90 mil mensais do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul para a Casa do Menino Jesus de Praga, de Porto Alegre, foi formalizada na sexta-feira (5) com a assinatura virtual de renovação do convênio. O acordo prevê que a instituição receba R$ 2,1 milhões por mais dois anos.

O ato foi realizado em videoconferência entre a secretária da Saúde, Arita Bergmann, e a gestora da casa, Jaqueline Pesce. Participaram do encontro a secretária-adjunta, Aglaé Regina da Silva, e a deputada estadual Anne Ortiz.

Na oportunidade, Arita disse que “fazer essa renovação de compromisso com a Casa do Menino Jesus de Praga dá um calor no nosso coração, pelo trabalho que esta instituição desenvolve”. Aglaé enfatizou que a entidade tem muita importância para a rede pública porque “além de prestar assistência social, tem um envolvimento multidisciplinar na área da saúde”.

A instituição presta um trabalho filantrópico com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social que apresentam múltiplas deficiências, como lesão cerebral profunda e deficiência motora permanente. As informações são da Secretaria da Saúde do RS.

