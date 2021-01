Rio Grande do Sul AACD atinge marca de 100 mil produtos ortopédicos em 20 anos no RS

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2021

AACD entrega uma média de 5 mil produtos por ano. Foto: Divulgação AACD entrega uma média de 5 mil produtos por ano. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Mais de 100 mil produtos ortopédicos entregues em 20 anos. Essa é a marca atingida pela Oficina Ortopédica da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) em Porto Alegre desde sua criação, com uma média de 5 mil produtos por ano entre órteses, próteses e meio auxiliares de locomoção, como cadeiras de rodas, muletas e andadores. Além disso, conta ainda com os atendimentos realizados na Oficina Ortopédica, provenientes, em sua maioria, da demanda e encaminhamentos do Centro de Reabilitação, onde os pacientes realizam seus atendimentos com uma equipe multidisciplinar.

Com o início da pandemia, os atendimentos na AACD tiveram que ser adequados. Uma dessas adequações foi o uso do sistema drive-in, em que a entrega de produtos que estavam agendados era realizada na parte externa da oficina. O esquema aconteceu de maio a outubro. Hoje todos os atendimentos são agendados e há um revezamento com turnos alternados, para evitar aglomeração nas dependências da Oficina.

Pacientes da Oficina Ortopédica da AACD desde os 2 anos e meio, Leonardo Henning, morador de Lajeado, no Vale do Taquari, está com 18 anos. Ele nasceu com uma má formação congênita na perna direita, descoberta ainda na gestação. Após o nascimento, Leonardo foi operado para adaptar o coto à possibilidade de protetização.

A cirurgia aconteceu no Hospital Santo Antônio, em Porto Alegre, e lá mesmo a família recebeu a indicação de procurar a AACD para iniciar o processo de uso da prótese. Durante sua trajetória com a AACD, já recebeu, aproximadamente, 30 próteses. Leonardo conta que até os 14 anos trocava o equipamento duas vezes por ano, algo que, após estabilizar o crescimento, passou a ser anual. Leonardo afirma que é super adaptado ao uso do equipamento, pois não sabe como é viver e caminhar sem ele.

Sobre a AACD

Fundada em 1950, a AACD possui uma infraestrutura completa dedicada à reabilitação e habilitação de pessoas com deficiências físicas e necessidades ortopédicas – composta por um hospital ortopédico, oito unidades de reabilitação e cinco oficinas para fabricação de produtos ortopédicos.

Em 2019 realizou mais de 880 mil atendimentos especializados para pacientes de todas as idades, via SUS, particular e convênios. Entregou 61 mil produtos ortopédicos e fez cerca de 7.500 cirurgias ortopédicas.

A entidade conta ainda com o Lar Escola SF, a área de Ensino e Pesquisa, que dissemina os conhecimentos adquiridos ao longo de sua história aos profissionais de todo o País, e com a AACD Esporte, que contribui, por meio da prática esportiva, para a inclusão da pessoa com deficiência.

