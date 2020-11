Na entrevista coletiva após a partida, o treinador colorado elogiou o desempenho da sua equipe, que chegou ao gol com Yuri Alberto nos segundos finais da partida. Na escalação, Abel surpreendeu ao optar por Rodinei ao invés de Heitor na lateral direita, e por Leandro Fernández no lugar de Yuri Alberto no ataque. Para o técnico, o movimento se deu puramente pela experiência em um momento de decisão.

“Não tem tática. Não tem estratégia. Coloquei uma equipe mais experiente por causa do grau de dificuldade do jogo. O que caracteriza o adversário é recuperação de bola com transição rápida. Nosso negócio era errar o mínimo de passes. Fizemos bem. Mas faltou profundidade. Depois, a garotada conseguiu até o último lance o gol. Foi pena. Depois de jogar 90 minutos no campo adversário, é muito complicado”, disse Abel.

Na cobrança dos pênaltis, logo na primeira oportunidade colorada, o artilheiro Thiago Galhardo errou. Ao final, na quinta cobrança, Uendel também chutou para fora. Para o técnico, o Inter merecia “sorte melhor” nas penalidades. “O próprio Galhardo não treinou. Mas em oito pênaltis no ano, não havia perdido nenhum. A única coisa que eu lamento é que eles mereciam, nesse cara ou coroa, sorte melhor. Mas tivemos dignidade para perder. Faltou no menino, o Alexandre (do América-MG). Não tem que provocar. O vencedor tem que evitar esse tipo de preocupação que não leva a lugar nenhum”.

“Quando o time não ganha, vocês vão achar tudo ruim. O Inter jogou 90 minutos dentro do campo adversário. Sem muita profundidade. Sem muita chance de gol. Concordo plenamente. Mas nós perdemos a classificação lá (em Porto Alegre), numa desatenção. Hoje tentaram fazer e não conseguiram”, lamentou o Abel.