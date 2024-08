Acontece ABPA anuncia recorde de exportação de carne suína durante abertura do SIAVS

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2024

O SIAVS conta com a participação de 100 marcas brasileiras de empresas, cooperativas produtoras e exportadoras de animais Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Começou nesta ça-feira (6), em São Paulo (SP), o Salão Internacional de Proteína Animal (SIAVS). Com participação de mais 100 marcas brasileiras de empresas e cooperativas produtoras e exportadoras de aves, suínos, bovinos, ovos e peixes, presença de delegações de cerca de 50 países e uma programação extensa de simpósios e painéis, o evento é considerado um dos maiores encontros do setor no mundo.

Na cerimônia de abertura, estiveram presentes ministros, três governadores, parlamentares e representantes da cadeia produtiva nacional. Em sua fala inaugural, Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), organizadora do evento, anunciou o recorde de mais de 120 mil toneladas de carne suína brasileira exportada somente no mês .

Santin ressaltou ainda a importância da suinocultura e da avicultura para a economia nacional. Juntos, os segmentos são responsáveis por um valor bruto anual de produção que supera os R$ 350 bilhões, além de gerarem mais de 10 milhões de postos de trabalho, entre diretos e indiretos. Nos últimos 30 anos, a cadeia também gerou R$ 1,5 trilhão de receita fiscal em exportação.

“Provemos riqueza, emprego e renda, e impulsionamos o desenvolvimento de regiões que são referência por causa da força dessa cadeia de produção”, disse o presidente da entidade. Com um discurso otimista, de reforço à resiliência e à força do agro brasileiro, Santin também enumerou os principais desafios e oportunidades para que o país amplie ainda mais sua representatividade no cenário global a partir da agroindústria.

Fim da emergência zoossanitária

Nesta terça, horas antes da abertura do SIAVS, o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) declarou oficialmente o fim do estado de emergência zoossanitária no Rio Grande do Sul em decorrência da doença de Newcastle, identificada no município de Anta Gorda em .

Presente no evento, o ministro Carlos Fávaro aproveitou para ressaltar a organização do segmento e a parceria do estado brasileiro com entidades como a ABPA para a rápida solução do caso. “Faz pouco mais de 20 dias que identificamos essa situação e ela está resolvida”, disse. “Isso mostra a importância da organização e a estrutura que temos na cadeia de proteína animal”, completou, ressaltando também a transparência durante todo o processo.

O compromisso com a biosseguridade também foi um dos diferenciais mencionados pelo presidente da ABPA. No entanto, segundo ele, é preciso avançar em outras frentes. Ao fim do evento, a entidade entregou para o ministro e demais autoridades presentes um documento com as intenções do setor para que o Brasil amplie não apenas a sua competitividade internacional, mas também a produtividade e eficiência da produção no campo.

Na edição de 2024, pela primeira vez o SIAVS integra todos os elos da cadeia de proteína animal, com a inclusão de representantes da cadeia de carne bovina, peixes e leite — com a parceria da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC) e a Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR).

Forte presença de autoridades

Além do ministro Carlos Fávaro, participaram da cerimônia de abertura o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de Santa Catarina, Jorginho Mello, e do Paraná, Ratinho Jr.; a senadora e ex-ministra Tereza Cristina, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado, Pedro Lupion; o secretário de Agricultura de São Paulo, Guilherme Piai; o secretário de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, Cícero Moraes; entre outros.

A palestra de abertura ficou por conta do economista Eduardo Gianetti, que fez uma análise do cenário atual e dos desafios globais que abrem oportunidades para o agronegócio e o setor de proteína animal brasileiro.

O SIAVS acontece no Distrito Anhembi, na capital paulista, nos dias 6, 7 e . O credenciamento para o congresso pode ser realizado pelo site www.siavs.com.br e a entrada para a visita à feira é gratuita. Para conferir a programação completa do evento, acesse o site siavs.com.br.

