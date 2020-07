Quando Lessa foi preso, em 12 de março de 2019, a Delegacia de Homicídios (DH) e o Ministério Público estadual apreenderam celulares usados pelo suspeito. A partir da análise de mensagens e registros de ligações, foi elaborado um relatório, encaminhado à Desarme. Coube à especializada abrir um inquérito para apurar indícios de um esquema de tráfico internacional de armas.

De acordo com a investigação, peças e acessórios eram adquiridos em sites estrangeiros de venda de armas e em países como China, Nova Zelândia e Estados Unidos. E, segundo o inquérito, Mohana cuidava do envio do material para o pai.

Justiça analisará fotos

A investigação ainda encontrou indícios de que um dos filhos de Lessa, menor de idade, tirou fotos com armas reais. Por isso, Amim remeteu parte da investigação para a Vara de Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Rio.

“Ele (o filho de Lessa) ostenta o que a gente crê que sejam armas de fogo de verdade. Por isso, já é passível de receber medidas socioeducativas”, argumentou o delegado.

Uma troca de mensagens realizada em 13 de agosto de 2018 pelo WhastApp chamou a atenção dos policiais da Desarme. Numa delas, Mohana enviou ao pai uma foto de uma peça de fuzil. Na mesma conversa pelo aplicativo, Lessa passou uma orientação à filha. “Escreve ‘metal parts’ (peças de metal)”. Investigadores acreditam que essa recomendação era uma forma de tentar driblar a fiscalização.

“As compras realizadas por meio eletrônico e as mensagens trocadas demonstram que o material era trazido para montagem de armas de fogo no Brasil. Ronnie Lessa adquiria peças de armas fora do País e orientava sua filha para que retirasse embalagens e outras identificações, com o intuito de se esquivar de qualquer órgão fiscalizador brasileiro”, disse Amim.

A polícia identificou várias compras de peças de armas feitas por Mohana, que trabalhava como treinadora de futebol nos Estados Unidos. Em várias ocasiões, ela e o pai discutiram as formas de envio.