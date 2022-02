Rio Grande do Sul Adolescente é morto a tiros em praça central de Xangri-lá

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os três suspeitos fugiram de bicicleta. Foto: Reprodução Os três suspeitos fugiram de bicicleta. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros na madrugada de sexta-feira para sábado (12) na praça Ramiro Correia, na área central da cidade de Xangri-lá, no Litoral Norte. A vítima tinha diversos antecedentes criminais por roubo de telefone celular, tráfico de drogas, entre outros. As informações preliminares de testemunhas que estavam no local contam que três homens efetuaram os disparos e fugiram de bicicleta em direção à Estrada do Mar. A polícia investiga o crime.

Adolescente

No final da tarde deste sábado, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu três adultos e apreendeu um adolescente de 17 anos, na BR-470 em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Com eles foram encontrados uma pistola 9mm com a numeração raspada, maconha e dinheiro.

No veículo estavam quatro pessoas, uma mulher de 24 anos e dois homens, um de 32 e outro de 20, e um adolescente de 17. Os três adultos do carro já possuíam várias passagens policiais, somadas chegam a 40 ocorrências, entre elas várias por tráfico de drogas, furto, estelionato e inclusive duas por homicídio.

Todos foram conduzidos à delegacia. O dinheiro, a droga e arma foram apreendidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul