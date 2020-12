Inter ”Agora é focar para dar a vida na quarta-feira na Argentina”, destaca Rodrigo Dourado após derrota para o Boca Juniors

Após a derrota amarga para o Boca Juniors por 1 a 0 no Beira-Rio, o volante colorado Rodrigo Dourado concedeu uma entrevista coletiva. Reconhecendo o momento negativo da equipe, o jogador sabe que as atuações não vem convencendo e que precisam voltar a ganhar. Já no domingo, o confronto contra o Atlético-MG é decisivo para continuar na briga pelo Campeonato Brasileiro, e na quarta-feira (9), contra o Boca, pelo jogo de volta das oitavas, é para se manter vivo na Libertadores.

”Acho que temos muita chance de classificar pelo o que mostramos hoje. Sabíamos que ia ser díficil pela qualidade da equipe do Boca. Criamos chances, refletimos, precisamos de um gol lá para entrar no jogo, vamos acreditar até o fim”, disse o jogador. O gol levado pela equipe colorada foi em um lance de desatenção da zaga, logo aos 17 minutos da segunda etapa, Tévez aproveitou a falha de Uendel e Zé Gabriel para abrir o placar da equipe argentina.

Voltando de lesão, Rodrigo Dourado ficou fora por mais de 1 ano dos gramados, voltou aos poucos ainda na equipe de Eduardo Coudet e assumiu a titularidade no comando de Abel Braga. Sabendo das suas limitações físicas, o volante destacou: ”Eu tive um problema grave no joelho, voltei a tornar em maio/junho. No início foi complicado, sentia muitas dores. Mas trabalhei muito, venho com uma boa condição. Estou feliz de estar em campo, jogar uma oitavas de final contra o Boca.”

A má fase abala Dourado, apesar da alegria por voltar ao campo de jogo. Ele elogia a postura da equipe mas lamenta o resultado. Na visão dele, vitória colorada era possível, mas erros coletivos e individuais são mais drásticos quando o adversário está organizado. ”A gente luta, trabalha no dia a dia para conseguir as vitórias. Não tem muito o que falar, estamos tristes com os resultados e das partidas anteriores também. Mas é o futebol.” resume o lamento.

O Inter viaja até Buenos Aires para o jogo da volta contra o Boca Juniors na próxima quarta-feira (9), antes, tem partida pelo Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, no domingo (6). Para Dourado, o foco agora é o trabalho.

”Vamos nos fechar, trabalhar. Precisamos voltar a ganhar, urgentemente.”, afirmou.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

