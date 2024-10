Tecnologia Ainda não tem “Meta AI” no seu Facebook e Instagram? Veja como verificar e usar

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Nem todos os usuários das redes sociais conseguiram acessar a nova plataforma da empresa de Mark Zuckerberg. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A “Meta AI”, tecnologia que chegou dividindo as opiniões dos usuários do WhatsApp, também está presente no Facebook e Instagram. No entanto, por mais que tenha chegado oficialmente no Brasil neste mês, o recurso ainda não contemplou todos os usuários das redes.

Entenda porque nem todos têm acesso ao sistema e veja como checar se já está disponível no seu celular:

Anunciada no mês passado pelo CEO e fundador da Meta, Mark Zuckerberg, a tecnologia de IA generativa responde a questionamentos diversos e pode ser usada para fazer pesquisas na web, gerar textos e criar imagens. O lançamento do serviço ocorreu após a empresa resolver pendências com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Na rede social X, internautas revelaram que ainda não conseguiram acesso à inteligência artificial da Meta no WhatsApp e nos demais aplicativos.

“Vi boatos de que chegariam rápido as novas funções, e muita gente conseguiu. Meu iOS e o WhatsApp estão atualizados na última versão e não mudou nada”, disse uma usuária do X. Além dela, outros internautas também cogitam que o recurso da IA está sendo prioritariamente liberado para telefones de sistema Android, deixando a versão IOS em segundo plano.

A Meta não deu maiores esclarecimentos sobre a alegação, mas explicou que a tecnologia está sendo liberada “de forma gradual” para todos os usuários do WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger. Então não tem jeito, é preciso esperar.

Entre os excluídos da tecnologia, até os internautas que já foram contemplados pela Meta AI relatam que a ferramenta ainda não chegou em todas as redes da empresa.

A tecnologia é ativada de maneira automática, ou seja, não há como ativar manualmente o recurso. No entanto, caso a Meta AI ainda não tenha aparecido para você no WhatsApp, Facebook e Instagram, a única recomendação é atualizar o aplicativo e aguardar pela liberação do recurso.

— Veja como atualizar o aplicativos no Android e no iPhone (iOS):

* No Android, basta abrir a Google Play Store. Lá, você buscará os aplicativos pela barra de pesquisa. Após encontrá-los, você verá o botão “Atualizar”, se houver uma nova versão disponível do aplicativo. Depois, é só apertar esse botão e esperar o update para checar se a Meta AI apareceu por lá.

* No iPhone (IOS), o processo não muda muito. Acesse a App Store e clique sobre sua foto de perfil, no canto superior direito da tela. Após, deslize a tela para baixo até encontrar a aba de atualizações. Na sequencia, clique em “Atualizar”, caso o botão esteja disponível no ícone dos aplicativos em questão e cheque se a Meta AI apareceu por lá.

A Meta AI é uma assistente de inteligência artificial (IA) que chega para competir com o chatbot mais usado no mundo, o ChatGPT. Com uma funcionalidade parecida, o robô da Meta aparece como uma nova aba de conversa, em todas as redes, em que o usuário poderá fazer perguntas, criar imagens ou pedir que tarefas sejam realizadas.

O sistema é baseado em um modelo de linguagem desenvolvido pela empresa chamado Llama (Large Language Model Meta AI, em inglês). A tecnologia de aprendizado profundo de máquina, treinada com grandes volumes de dados, funciona como o “cérebro” por trás da IA. Veja como interagir com o robô:

A Meta explica que, no caso do Facebook e do Instagram, o sistema deve aparecer no próprio feed do app, como um botão adicional. A ferramenta permite acessar informações da internet em tempo real sem precisar alternar entre aplicativos.

Por exemplo, no feed de um desses aplicativos será possível pedir mais informações sobre uma determinada postagem. “Se você vir uma foto da aurora boreal na Islândia, pode perguntar à Meta AI qual época do ano é melhor para observá-la”, exemplificou a empresa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/ainda-nao-tem-meta-ai-no-seu-facebook-e-instagram-veja-como-verificar-e-usar/

Ainda não tem “Meta AI” no seu Facebook e Instagram? Veja como verificar e usar

2024-10-26