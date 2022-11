Grêmio Alberto Guerra assume como presidente do Grêmio

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2022

Em discurso, Alberto Guerra lembrou seus 27 anos de serviços prestados ao clube. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Em discurso, Alberto Guerra lembrou seus 27 anos de serviços prestados ao clube. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na noite desta quarta-feira (16), no auditório da Arena, ocorreu a cerimônia de posse do novo Conselho de Administração do Grêmio, eleito em assembleia geral, no último sábado, para comandar o triênio 2023/2025.

Liderado por Alberto Guerra, o conselho passa a contar também com os vice-presidentes Gustavo Bolognesi, Luciano Feldens, Eduardo Cozza Magrisso, Fábio Floriani, Geraldo Barbosa Correa e José Carlos Corrêa Duarte.

A mesa principal contou com as presenças do presidente do Conselho Deliberativo, Alexandre Bugin; do vice-presidente, Roger Fischer; do presidente do CA, Romildo Bolzan; do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsmann; do presidente da Arena Porto Alegrense, Mauro Araujo; além dos secretários da casa.

Bugin abriu a solenidade com um discurso emocionado em homenagem ao ex-presidente, Romildo Bolzan, salientando a transparência e a retidão da gestão. As palavras do presidente do conselho deliberativo foram seguidas pelo discurso do presidente da FGF, Luciano Hocsmann.

Passando o cargo após três mandatos consecutivos, Bolzan iniciou elogiando Alberto Guerra e sua diretoria. Fez um breve retrospecto de sua gestão e, ao lembrar dos familiares, não segurou as lágrimas como forma de desabafo. Ele foi aplaudido de pé por todos os presentes.

Em seguida, Alexandre Bugin deu posse ao novo presidente e seus vices, que receberam os diplomas.

Em suas primeiras palavras como novo mandatário do Tricolor, Alberto Guerra lembrou seus 27 anos de serviços prestados ao clube, prometeu que irá honrar a instituição e manter o foco nos objetivos colocando o Grêmio em primeiro lugar, acima de qualquer coisa. Prometeu mudanças e resgate da sintonia com o torcedor. Salientou que o Grêmio precisa ser forte fora de campo e combativo dentro dele. Alberto Guerra se disse pronto para o cargo e finalizou: “Agora a guerra começa de verdade”.

