Anatel define as primeiras cidades a receberem o 5G puro; saiba quais são

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2022

Brasilia, Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo serão as primeiras a ter 5G puro. (Foto: Reprodução)

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) confirmou o lançamento da rede 5G “pura” em Brasilia na próxima quarta-feira (6). Segundo a Anatel, 80% do espaço de Brasília estará com a nova rede disponível. Claro, Tim e Vivo já estarão aptas a lançarem seus serviços.

Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo serão as próximas cidades, mas ainda não há uma data exata. Pelas regras em edital, todas as capitais terão que ter a nova rede até o fim de setembro. Atualmente, a frequência 3,5 GHz também é utilizada para a transmissão do sinal de TV parabólica. O intuito é não causar transferência entre os sinais.

De acordo com o previsto no edital do leilão realizado no fim do ano passado, as empresas que arremataram as novas frequências devem oferecer o chamado 5G standalone (SA), ou o 5G “puro”. É uma tecnologia que oferece duas características fundamentais das redes móveis de quinta geração: altíssima velocidade e baixa latência (demora entre o envio e o recebimento de uma informação).

Essa versão é conhecida como “pura” por usar uma infraestrutura totalmente nova e dedicada ao 5G, sem aproveitar a estrutura usada até hoje pelo 4G. E esse 5G “impuro” é o que aparece atualmente nos visores dos celulares pelo país. A partir do lançamento do 5G “puro” em Brasília, outras capitais e cidades terão gradativamente acesso à nova tecnologia.

Segundo a Anatel, as redes “puras” precisam ter uma erb (estação radiobase ou antena) para cada cem mil habitantes.

Na próxima semana, o grupo responsável pela implantação da nova rede 5G se reúne novamente com a Anatel e pode incluir outras cidades no cronograma. Entre as dificuldades para expandir o 5G pelo Brasil estão o conflito com a frequência das antenas parabólicas e a falta uma legislação adequada em 98% dos municípios do país.

Como acessar

Para conseguir o acesso à internet 5G, os cidadãos precisarão adquirir um celular que carregue esse tipo de serviço. A grande maioria dos modelos atuais oferece essa função. Hoje em dia, existem 67 modelos de celular com a tecnologia 5G que foram certificados e homologados pela Anatel.

Segundo as operadoras de telefonia, não será necessário que os clientes façam uma atualização do pacote de dados para acessar o 5G no celular. Será preciso apenas ter a função ativada no dispositivo para usufrui-la. Novos detalhes envolvendo a implementação da tecnologia serão divulgados em breve.

