Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2024

Brasileiro participou apenas de 14 jogos nesta temporada Foto: Reprodução/X Real Madrid Brasileiro participou apenas de 14 jogos nesta temporada. (Foto: Reprodução/X Real Madrid) Foto: Reprodução/X Real Madrid

O atacante Endrick, ex-Palmeiras, vem recebendo poucas oportunidades para atuar no Real Madrid, mesmo com as lesões de atletas do elenco. Segundo o técnico italiano Carlo Ancelotti, o brasileiro ainda “tem de melhorar”.

O treinador garantiu que Endrick continuará no clube espanhol e que um possível empréstimo está descartado. Na sexta-feira (13), Ancelotti voltou a falar sobre as poucas rotações no elenco do Real Madrid.

“Posso rodar (o elenco) se tiver jogadores, mas se tenho um plantel de 14 ou 15 jogadores fica complicado rodar. Falam do Endrick, que lhe dou poucos minutos, blá, blá, blá… mas é um jogador muito jovem e que tem que adaptar-se, tem de melhorar”, disse o técnico.

O atacante atuou pela última vez no dia 7 na vitória sobre o Girona por 3 a 0. No entanto, o atleta ficou apenas poucos minutos em campo. Na última partida da Champions League, entre Real Madrid e Atalanta, que terminou com vitória espanhola por 3 a 2, o jogador não foi utilizado. Nesta temporada, Endrick participou de 14 jogos e tem dois gols marcados.

