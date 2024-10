Tecnologia Android 15 é finalmente lançado para o público geral, começando pela linha Pixel

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2024

O novo sistema operacional do Google começou a ser distribuído para os celulares da linha Pixel com várias novidades. (Foto: Divulgação)

O Android 15 finalmente foi lançado para o público geral nessa terça-feira (15). O novo sistema operacional do Google começou a ser distribuído para os celulares da linha Pixel com várias novidades.

No anúncio divulgado nessa terça-feira, o Google deu destaque às inovações voltadas para segurança. A empresa mencionou as proteções contra roubo e a inauguração do “Espaço privado” para esconder aplicativos.

O código-fonte do Android 15 (Android Open Source Project, ou AOSP) foi lançado no começo de setembro deste ano. Contudo, essa implementação só era de interesse para desenvolvedores, então munidos com toda a estrutura necessária para criar suas próprias implementações do SO.

Agora, chegou a vez de o público final conhecer o novo sistema operacional. Como sempre, o Android 15 chega primeiro para os celulares da linha Google Pixel.

Além das adições em segurança, a empresa também mostrou algumas das novidades voltadas para dispositivos de tela grande (tablets e dobráveis). Uma das novidades destacadas é a Barra de Tarefas sempre visível na tela e os atalhos para abrir combinações de aplicativos.

Não há previsão para o lançamento do sistema em celulares de outras fabricantes. A Samsung, por exemplo, só deve lançar a One UI 7 baseada no Android 15 no ano que vem.

No Brasil, o Android 15 deve chegar só em 2025, provavelmente com os celulares Galaxy S25.

A ferramenta de detecção de furto, que teve seu beta estreado no Brasil, agora está presente no Android 15 — marcando o lançamento global do recurso. Ainda nessa linha de proteção contra furto e roubo, o Google liberou uma página dedicada para o bloqueio remoto do celular.

O Android 15 segue permitindo a instalação de apps fora da Play Store (prática chamada de sideloading). Porém, o SO tem novas ferramentas de segurança para impedir o sideloading de aplicativos maliciosos. Entre esses recursos estão bloquear o acesso a permissões sensíveis, como ter privilégios de administrador, atuar como discador ou app de SMS e visualize as notificações.

E por falar em notificações, o Android 15 pode ser capaz de sincronizar as notificações entre dispositivos Android. Assim, se você ver a notificação de um app no tablet e depois usar o celular, este já terá limpado a notificação. As informações são dos sites Tecmundo e Tecnoblog.

Android 15 é finalmente lançado para o público geral, começando pela linha Pixel

