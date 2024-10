Tecnologia Apple lança iPad Mini, com foco em inteligência artificial e mesmo processador do iPhone 15 Pro

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A Apple lançou nessa terça-feira (15) uma nova geração do seu tablet iPad mini, linha conhecida pelo perfil compacto. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Apple lançou nessa terça-feira (15) uma nova geração do seu tablet iPad mini, linha conhecida pelo perfil compacto. Ela não era atualizada há três anos. Entre as novidades está a compatibilidade do dispositivo com o pacote de recursos com inteligência artificial da empresa Apple Intelligence. Isso é possível por conta do processador A15 Pro, o mesmo usado nos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, lançados no ano passado.

Ele está disponível na pré-venda, com disponibilidade para depois de 23 de outubro. Na loja oficial da Apple, os preços variam de R$ 5.999 a R$ 9.599, a depender do armazenamento. É possível aproveitar 10% de desconto, caso a compra seja realizada à vista, reduzindo os valores do novo iPad entre R$ 5.399,10 e R$ 8.639,10.

– Cores: O iPad mini foi lançado nas cores cinza-espacial, estelar, roxo claro e a nova cor azul, que substitui o rosa da geração passada.

– Mais armazenamento: O novo tablet é vendido nas opções de memória interna de 128GB, 256GB e 512GB. A geração anterior começava com só 64GB.

– Tela: Ele continua com o tamanho de tela do último iPad mini (6ª geração): 8,3 polegadas. Seu display Liquid Retina oferece 500 nits de brilho e promete ampla tonalidade de cores. O aparelho é equipado com um revestimento antirreflexo para ajudar na leitura de textos e visualização de cores vibrantes em diferentes ambientes.

– Câmeras: A frontal ultra-angular segue com 12 MP. Um destaque é a função “Palco Central”, que ajusta automaticamente o enquadramento, seguindo os movimentos do usuário e mantendo-o sempre no centro da tela.

A câmera traseira grande-angular tem sensor de 12MP e permite gravação de vídeos em 4K. Além disso, inclui Smart HDR e machine learning (apredizagem de máquina na tradução direta) para detectar e escanear documentos diretamente da câmera.

“Não existe no mundo outro aparelho como o iPad mini, amado por combinar desempenho e versatilidade incríveis em nosso design mais ultraportátil. O iPad mini atrai uma grande variedade de usuários e foi feito para a Apple Intelligence, oferecendo novos recursos inteligentes que são pessoais, privados e poderosos”, afirmou Bob Borchers, vice-presidente de Marketing Global da Apple. “Com o potente chip A17 Pro, conexões mais rápidas e compatibilidade com o Apple Pencil Pro, o novo iPad mini proporciona a experiência completa do iPad em nosso design mais portátil por um valor incrível.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/apple-lanca-ipad-mini-com-foco-em-inteligencia-artificial-e-mesmo-processador-do-iphone-15-pro/

Apple lança iPad Mini, com foco em inteligência artificial e mesmo processador do iPhone 15 Pro

2024-10-15