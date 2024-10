Grêmio Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio, critica o Inter por suposta tentativa de condicionar arbitragem do Grenal: “Retrógrado”

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2024

Em coletiva nessa quinta (17), Brum comentou a escolha da CBF pelo árbitro Bruno Arleu para o clássico. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A semana que antecede o clássico Grenal, sempre recheada de polêmicas, também trouxe críticas à escolha da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ao nomear Bruno Arleu de Araújo para apitar o jogo deste sábado (19). O árbitro, que já esteve envolvido em decisões controversas, gerou reações negativas de torcedores de ambos os clubes gaúchos.

Em entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho, nessa quinta-feira (17), o vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, se posicionou sobre a arbitragem para o clássico 443. A gestão gremista foi alvo de acusações por parte de torcedores colorados, que afirmaram que a direção do Grêmio teria tentado “influenciar” a CBF, especialmente após declarações feitas por Brum em Belo Horizonte, após a derrota para o Atlético-MG no dia 9 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro.

“Sobre o Bruno Arleu, ele é um árbitro que já teve alguns problemas com o Grêmio. Eu não vou entrar mais nessa polêmica, pois estão tentando condicionar a arbitragem ao Internacional. A manifestação pós-jogo em BH foi em apelo à CBF, visto que o Grêmio é o clube mais prejudicado na arbitragem nos últimos 2 anos. O Grêmio deveria ser o atual campeão brasileiro se não fosse a arbitragem”, declarou Brum.

Em sua defesa, o dirigente refutou as acusações e afirmou que o clube adversário tentou modificar a escolha do árbitro para o clássico deste sábado, fazendo uma crítica ao presidente do Inter, Alessandro Barcellos.

“Aí, do outro lado, chamam a gente de retrógrado e fizeram uma reunião para tentar mudar o árbitro com a CBF. Tem coisa mais retrógrada que isso? Que clima se cria para o árbitro no jogo? Um árbitro que o presidente do Internacional chamou de vagabundo. Só espero que o Bruno Arleu honre seu distintivo da FIFA e passe despercebido em campo”, alfinetou.

O duelo deste sábado será às 16h, no Beira-Rio, válido pela 30ª rodada do Brasileirão.

