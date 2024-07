Geral Aplicativo do Bradesco fora do ar? Usuários relatam instabilidade no app nesse sábado

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2024

O banco afirma ainda que não recomenda a desinstalação do app, sob risco de perder a chave de segurança, que permite o acesso à conta em celulares. (Foto: Divulgação)

O aplicativo para celulares do banco Bradesco está registrou instabilidades na manhã desse sábado (13), segundo queixas de usuários. Em resposta, o banco afirma que atua para normalizar o erro.

Relatos de diversos clientes do banco nas redes sociais dizem que os problemas foram detectados principalmente para login, além do pedido de atualização do aplicativo – solicitada para o acesso, mas sem conseguir ser efetuada pelos usuários.

Às 09h47, o site Downdetector, que reúne reclamações de clientes sobre serviços na internet, registrou um pico de 299 reclamações sobre o aplicativo do banco. Os problemas mais notificados foram login no aplicativo para celulares (79%), mobile banking (14%) e login no internet banking (7%).

O perfil oficial do Bradesco no X (antigo Twitter) informou aos clientes que “a área responsável está atuando para que o acesso seja normalizado o mais breve possível”. A causa do erro não foi especificada. O banco afirma ainda que não recomenda a desinstalação do app, sob risco de perder a chave de segurança, que permite o acesso à conta em celulares.

No X, um usuário reclamou que, desde a sexta-feira, o aplicativo está com instabilidade. Também no X, outro usuário se queixou neste sábado que o problema ocorre desde ontem. “Devido aos problemas técnicos de vocês eu perdi minha chave de segurança e não estou conseguindo cadastrar uma nova. Pode me guiar passo a passo no privado para me ajudar? Estou sem dormir desde ontem com meu dinheiro preso nesse aplicativo. Vão me ajudar ou não?”, reclamou.

Banco brasileiro

O Bradesco é um banco brasileiro, constituído na forma de sociedade anônima, com sede em Osasco, em São Paulo, fundado em 10 de março de 1943 em Marília, São Paulo, por Amador Aguiar. Em 2010, foi o único banco privado brasileiro a estar presente em todos os municípios do País, com pelo menos uma agência ou posto de atendimento em cada uma das 5.564 cidades do Brasil.

Foi considerada uma das marcas mais valiosas da América Latina desde 2012 (e em primeiro lugar entre os bancos entre 2012 e 2015), pela consultoria Brand Finance. Em 2016, foi premiado pela revista IstoÉ Dinheiro como a marca mais valiosa do Brasil dos últimos dez anos. No mesmo ano, ficou em 24º lugar na lista de maiores bancos do mundo da revista Forbes.

Alcançou em 2017 a segunda posição entre os bancos de maior patrimônio líquido do Brasil e foi considerado o segundo maior banco privado do País. Também em 2017, foi eleito, pelo sexto ano consecutivo, como a “Marca Mais Valiosa do Brasil” do setor financeiro, conforme o ranqueamento BrandZ Brasil, promovido pela Kantar Millward Brown.

Em 2019, foi mais uma vez eleita a Marca Mais Valiosa do Brasil, pela revista IstoÉ Dinheiro. No mesmo ano, o Bradesco foi eleito a empresa mais inovadora em serviços financeiros, com o Prêmio Valor Inovação Brasil, organizado pelo Jornal Valor Econômico e pela divisão Strategy& da firma de consultoria PwC, além de ter conquistado o 5º lugar no ranking geral das empresas mais inovadoras.

Conforme Relatório Integrado de 2021, os ativos totais do Bradesco totalizaram R$ 1,7 trilhão com um patrimônio líquido de R$ 147 bilhões e R$ 21,9 bilhões de reais em lucro líquido, totalizando um retorno sobre patrimônio médio (ROAE) de 18,1%. No mesmo relatório, divulgou possuir R$ 2,6 trilhões em recursos captados e administrados, R$ 36,3 milhões de clientes correntistas e 775 mil acionistas e investidores.

