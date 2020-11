Brasil Aplicativo e-título já contabilizou mais de 100 mil justificativas de ausência no RS

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2020

A justificativa pode ser feita, preferencialmente, através do site do TSE ou do aplicativo e-título. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O aplicativo e-título recebeu, apenas no domingo das eleições, 123.899 justificativas eleitorais no Rio Grande do Sul. Já as mesas receptoras de justificativa do Estado registraram mais 240.624 justificativas. Juntos, esses números representam um total de 364.523 pedidos de justificativa recebidos até o momento.

Quem não justificou no domingo do primeiro turno, tem até o dia 14 de janeiro para fazê-lo. A justificativa pode ser feita, preferencialmente, através do site do TSE ou do aplicativo e-título. O Cartório Eleitoral da cidade de domicílio eleitoral também poderá auxiliar neste processo, lembrando que o atendimento está sendo realizado de forma remota neste período.

O e-título teve mais de 13 milhões de downloads em todo o Brasil, facilitando o processo eleitoral para todos. Com ele, é possível conferir o local de votação, a zona e a seção eleitorais, bem como fazer as justificativas de ausência sem precisar sair de casa. Quem ainda não baixou o aplicativo, é recomendado que o faça antes do dia do segundo turno, até as 23:59 de sábado, dia 28, para garantir pleno funcionamento do app.

Resultados

O aplicativo “Resultados”, já disponível para IOS e Android, apresenta uma lista dos candidatos que estão concorrendo no município, basta escolher a localização.

Apesar de estar configurado para o segundo turno e exibir apenas os municípios e candidatos participantes do pleito em 29/11, é possível ainda consultar os resultados do primeiro turno, basta selecionar no topo da página, onde inicialmente está escrito “Eleição Municipal Ordinária 2020”.

Segundo o chefe da Seção de Informações e Análise de Dados Eleitorais do TRE-RS, Eduardo Garcia, o aplicativo chegou a apresentar alguma demora na exibição da lista dos candidatos de Porto Alegre no primeiro turno, porém a situação já foi comunicada à área técnica do TSE que realiza os ajustes necessários.

Também há a possibilidade de utilizar o site https://resultados.tse.jus.br/oficial, que exibe as mesmas informações.

