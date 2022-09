Inter Após bolada, Daniel goleiro do Inter, deixa o treino mais cedo

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Goleiro levou uma bolada no rosto e deixou o treino mais cedo Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O técnico Mano Menezes comandou mais um treino nesta sexta-feira (16), em preparação para o confronto de segunda-feira (19), contra o Atlético-GO. O atacante Wanderson segue os trabalhos à parte do restante do grupo, enquanto Daniel precisou deixar o campo mais cedo.

O comandante colorado dividiu os jogadores em três equipes. Duas se enfrentavam no gramado, enquanto a terceira aprimorava cruzamentos e finalizações. Durante o treinamento, o goleiro Daniel levou uma bola no rosto, no olho direito. Deixou a atividade antes dos companheiros, mas não é preocupação para a partida.

O Internacional volta aos trabalhos na manhã deste sábado (17). O confronto com o Atlético-GO, válido pela 27ª rodada do Brasileirão, será disputado na segunda-feira (19), às 20h, no Antônio Accioly, em Goiânia. Os gaúchos estão em segundo lugar na classificação com 46 pontos, oito pontos atrás do líder Palmeiras.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter