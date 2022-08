Geral Após mudanças, Ministério da Educação não deve mais divulgar nota de corte parcial do Prouni

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











As inscrições para a segunda edição do Prouni (Programa Universidade Para Todos) 2022 foram abertas na segunda-feira. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As inscrições para a segunda edição do Prouni (Programa Universidade Para Todos) 2022 foram abertas na segunda-feira (1º), mas uma alteração no programa deixou candidatos confusos quanto à classificação. Diferentemente dos últimos anos – e da maneira como ocorre em outros programas públicos de acesso ao Ensino Superior como o Sisu –, a nota de corte parcial não foi disponibilizada na virada entre o primeiro e o segundo dia de inscrições.

Nas redes sociais, candidatos estranharam o atraso na liberação das parciais. Sem elas, é mais difícil calcular o desempenho durante o programa e, eventualmente, trocar de opção de curso.

A Central de Atendimento do Ministério da Educação (MEC) esclareceu que, em razão das mudanças realizadas no programa a partir desta edição, as notas de corte não serão mais disponibilizadas ao longo dos dias do programa. O motivo seria a implementação da nova ordem de prioridade de classificação.

De acordo com o edital do programa, a classificação de cada candidato levará em conta a modalidade de concorrência escolhida no ato de inscrição, além do curso, turno, local de oferta e instituição escolhida. As notas serão organizadas de maneira decrescente e seguindo a seguinte ordem de prioridade:

– I – professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia destinados à formação do magistério da educação básica, se for o caso e se houver inscritos nessa situação;

– II – estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública;

– III – estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

– IV – estudante que tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

– V – estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição; e

– VI – estudante que tenha cursado o ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista.

Na prática, a mudança faz com que os inscritos no programa só fiquem sabendo de sua classificação quando o resultado da primeira chamada for divulgado – marcado para a segunda-feira (8).

O MEC ainda se pronunciou oficialmente sobre a extinção das notas de corte parciais nesta edição do Prouni.

Mudanças no Prouni 2022/2

As alterações no Prouni foram oficializadas ainda em maio deste ano, quando passou a valer, em definitivo, o decreto que permite a participação de estudantes não-bolsistas de escolas particulares no programa. A inclusão de candidatos que cursaram o Ensino Médio em instituições de ensino privadas sem bolsa integral ou parcial passou a valer a partir da segunda edição de 2022 do programa, com inscrições abertas até 4 de agosto.

Na época do anúncio da inclusão do grupo e da nova ordem de classificação, a justificativa dada era que a participação de mais candidatos resultaria no preenchimento de vagas ociosas e no aumento geral de estudantes no ensino superior. A lista de prioridade de classificação seria uma maneira de ter uma concorrência mais justa entre estudantes vindos de escolas públicas e particulares, além de fomentar o magistério. As informações são do Guia do Estudante, do portal de notícias Terra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral