Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

Decisão foi oficializada pelo governo do Estado nesta quinta-feira. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

Em uma decisão tomada de comum acordo com a Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural) do Rio Grande do Sul, as entidades envolvidas na organização da Expointer decidiram cancelar a edição deste ano do evento, que desde 1970 movimenta anualmente o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre). O motivo é a pandemia de coronavírus.

Tradicionalmente realizada no final de agosto, a feira – considerada a maior do setor agropecuário na América Latina – já havia sido reagendada para o período de 26 de setembro a 4 de outubro, em uma tentativa do governo gaúcho em ganhar tempo. As novas datas haviam sido anunciadas em meados de junho pelo titular da Seapdr, Covatti Filho.

O adiamento previa a adoção de uma série de protocolos de segurança sanitária definidos pela SES (Secretaria Estadual da Saúde), incluindo a medição da temperatura de visitantes e túneis de desinfecção nos portões de entrada. Apesar dos estudos, o evento acabou cancelado.

No ano passado, a 42ª Expointer alcançou um faturamento de R$ 2,69 bilhões, dos quais R$ 2,54 bilhões em intenções de negócios do setor de máquinas e implementos agrícolas. O evento também é essencial para a agricultura familiar, em especial às agroindústrias que neste ano, em razão da pandemia, tiveram de enfrentar o cancelamento de diversas outras feiras.

Nota oficial

No final da tarde, o cancelamento foi oficializado nesta quinta-feira (2) por meio de nota do Palácio Piratini, coassinada pelo titular da Seapdr, junto com Gedeão Pereira, presidente da Farsul, Vergilio Perius, presidente da Ocergs, Cláudio Bier, presidente do Simers, Carlos Joel da Silva, presidente da Fetag, Leonardo Lamachia, presidente da Febrac, e Leonardo Pascoal, prefeito de Esteio. Confira o texto:

“As entidades copromotoras da Expointer 2020 – Farsul, Ocergs, Simers, Fetag, Febrac e o município de Esteio –, em conjunto com a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), vêm a público comunicar que, de comum acordo, decidiu-se pelo cancelamento do histórico evento aberto ao público no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio-RS, em função da pandemia causada pela Covid-19.

Ao mesmo tempo, registra-se que provas técnicas de associações de produtores e atividades de julgamento de animais serão prioritariamente consideradas, observados os protocolos de saúde pública e sem a participação de público visitante.

Por fim, salienta-se que a decisão se fundamenta em critérios de adequação às normas sanitárias, ao tempo em que se reafirma a importância do evento agropecuário para a sociedade gaúcha”.

(Marcello Campos)

