Tecnologia Apple prepara aplicativo para monitorar atividade e saúde do usuário

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2023

App faria o registro e monitoramento de atividades diárias.(Foto: Reprodução)

A Apple está desenvolvendo um aplicativo de registro de atividades para ajudar a monitorar sua saúde, sugerem documentos internos. De codinome “Jurassic”, o app manterá um quadro com as atividades e os pensamentos do dia — quase como um diário —, mas com íntima integração com o ecossistema da empresa. As informações foram obtidas pelo Wall Street Journal.

O site descobriu que o aplicativo aproveitará a íntima integração com o ecossistema da Apple para acompanhar os hábitos do usuário e extrair informações mais apuradas sobre sua rotina, como o tempo passado em casa, registros de atividades físicas, tempo em deslocamento e vários outros detalhes. Tudo aconteceria de forma automatizada, poupando o usuário de registrar cada movimento.

O app também observaria as relações com outras pessoas, de certa forma. Um recurso documentado chamado “All Day People Discovery” usará mecanismos de proximidade contidos em dispositivos da empresa para detectar outros usuários e, de algum jeito, perceber se são amigos ou colegas.

Naturalmente, o app levanta questões sobre privacidade. É bem provável, porém, que a empresa ressalte como protegerá os dados dos usuários sem que isso interfira na usabilidade da plataforma.

“Apple Sherlock”

Apesar de não ser uma ideia incomum, foi levantada a suspeita de que o app Jurassic seria mais um caso de “Apple Sherlock” (quando a empresa observa apps famosos de terceiros e desenvolve algo semelhante para “roubar” um pouco do mercado). O dono do app Day One, um dos mais famosos do segmento, Paul Mayne, não ficou feliz com o novo rumor.

“É sempre a pior coisa ouvir que você está prestes a ser enganado”, disse Mayne ao Wall Street Journal. “Isso definitivamente nos dará alguma competição”.

Apple Watch

Essa não é a primeira vez que a Apple é acusada de “copiar” ideias que bombam no mercado, usando os apps de terceiros para entender o interesse dos consumidores e incrementar os próprios produtos. Um dos casos marcantes foi o app de teclado virtual do Apple Watch, em setembro de 2021.

Na época, o desenvolvedor Kosta Eleftheriou afirmou que o Apple Watch Series 7 utilizava a funcionalidade do aplicativo FlickType, criado por ele para o relógio. Trata-se de um recurso de teclado inteligente que usa o arrastar dos dedos para a digitação.

Além da acusação de plágio, o desenvolvedor afirma que o seu utilitário foi removido na App Store sob acusação de violar regras da companhia. Na justificativa, a Maçã disse ter feito uma avaliação humana do programa e decidiu excluí-lo da loja por se tratar de um “teclado para Apple Watch”. Não há detalhes de qual regra ele teria quebrado ou de por que o aplicativo foi removido justamente agora.

