Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

Atacante estava no River Plate e chega para ser o centroavante da equipe de Mano Menezes. Foto: Alejandro Pagni / AFP Foto: Alejandro Pagni / AFP

O Inter enfim fechou a contratação de um centroavante, função que vinha sendo debatida internamente no clube. Braian Romero, atacante argentino que atuava pelo River Plate, desembarcou no Aeroporto Salgado Filho e vai assinar contrato com o Colorado.

No River Plate, jogador atuou em 52 partidas e marcou 15 gols. Romero teve passagem pelo futebol brasileiro, no Athletico-PR, em 2019, quando foi campeão da Copa do Brasil justamente contra o Inter, no Estádio Beira-Rio. No Furacão, atleta marcou apenas 3 gols em 24 partidas.

A passagem mais destacada do centroavante em um clube foi no Defensa y Justicia, da Argentina. Na equipe argentina, Braian Romero foi campeão da Copa Sul-Americana de 2020, sendo o artilheiro da competição com 10 gols marcados. Com a camisa do clube, marcou 21 gols em 33 jogos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

