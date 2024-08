Inter Associação de Árbitros rebate Roger Machado e diz que tomará “medidas cabíveis” contra o técnico do Inter

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O treinador colorado se mostrou insatisfeito com a atuação da arbitragem após o apito final. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Associação de Árbitros de Futebol do Brasil (Abrafut) divulgou um comunicado na manhã dessa quinta-feira (29) rebatendo as críticas do técnico do Inter, Roger Machado, feitas contra a arbitragem após o empate com o Cruzeiro, na noite de quarta-feira. O treinador colorado havia demonstrado sua insatisfação com a atuação de Bruno Arleu de Araújo após o fim do jogo. Já na tarde dessa quinta, o clube gaúcho divulgou um comunicado criticando as declarações da entidade.

Em nota, a Abrafut afirmou que Roger “passou pelo túnel com toda sua ignorância, falta de educação, de forma grosseira e estúpida, chamando a arbitragem de lixo, lixo, lixo…, por várias vezes, dizendo que a arbitragem foi uma vergonha”. Além disso, a entidade declarou que tomará “medidas cabíveis” e que não vai deixar passar essa “atitude vulgar como algo corriqueiro e aceitável”.

“É lamentável que algumas pessoas acreditem que o xingamento, o uso de palavra chula, grosseira, e SEM EDUCAÇÃO atraiam mais atenção do que as pronunciadas com gentileza e BOA EDUCAÇÃO. […] VERGONHA é a falta de respeito, é o desacato, é o insulto, é o atrevimento e a falta de polidez de alguém que está no comando de um grupo e serve como exemplo para os seus , proclamar publicamente um ato tão hostil, fazendo referência a outra pessoa que está executando seu trabalho de forma honesta e respeitosa com todos que fazem parte desse contexto. Sr Roger, seu comportamento não é condizente com o comportamento de alguém que lidera uma grande equipe do futebol brasileiro, e não ajuda em absolutamente nada na construção de um futebol melhor”, declarou a entidade.

Em entrevista coletiva após o jogo, Roger criticou a conduta e os critérios da arbitragem. “Você percebe a injustiça dentro de campo e se agiganta para não permitir que o jogo seja decidido pelos critérios de arbitragem. Se é árbitro jovem, a gente compreende. Mas esse árbitro [Bruno Arleu de Araújo] apita há muitos anos. Eu já falei em entrevista e afirmo novamente: não consigo entender o critério da arbitragem brasileira”, afirmou o treinador.

Já o Inter publicou uma nota oficial de repúdio às declarações da Abrafut. “A referida associação utiliza adjetivos pejorativos em relação ao profissional do Clube, o que consideramos inaceitável. É importante destacar que a manifestação do técnico Roger Machado em nenhum momento foi dirigida de forma pessoal ao árbitro da partida. Suas críticas, realizadas de maneira pública e fundamentada durante a coletiva de imprensa ao final do jogo, foram voltadas à falta de critérios na arbitragem como um todo. Uma breve análise do perfil da Abrafut revela a desproporcionalidade do texto postado, especialmente quando comparado às críticas feitas em situações muito semelhantes. Além de não apresentar qualquer autocrítica em relação às justas reclamações sobre a arbitragem, a Associação opta por focar em um momento de desabafo pessoal do treinador, ocorrido em um ambiente privado, ao invés de refletir sobre a abordagem feita, de modo sereno e reflexivo, ao final da partida e na esfera pública, para o bem do futebol brasileiro. Por fim, o Clube e o profissional reiteram sua crença na construção de um futebol brasileiro cada vez mais justo, ético, transparente, profissional e livre de preconceitos, sejam eles expressos ou velados. Ressaltamos a necessidade de uma profunda autocrítica por parte de todos os envolvidos no ambiente do futebol”, informou o clube gaúcho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/associacao-de-arbitros-rebate-roger-machado-e-diz-que-tomara-medidas-cabiveis-contra-o-tecnico-do-inter/

Associação de Árbitros rebate Roger Machado e diz que tomará “medidas cabíveis” contra o técnico do Inter

2024-08-29