Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2024

Com 23 anos, Igor Gomes teve o seu vínculo renovado até dezembro de 2028. (Foto: Divulgação/S.C. Internacional)

Além de dois jogos contra o Cruzeiro em um intervalo de poucos dias, polêmicas envolvendo a atuação da arbitragem e a despedida da equipe feminina do Brasileirão, entre outros fatos, a semana do Inter também foi movimentada fora das quatro linhas do gramado. O Colorado renovou os contratos de Igor Gomes e de Gustavo Prado por mais quatro temporadas e anunciou a chegada de dois novos reforços para o grupo principal masculino – o lateral-direito Nathan Santos de Araújo e o zagueiro Clayton Sampaio Pereira.

Igor Gomes teve o seu vínculo renovado até dezembro de 2028. Com 23 anos e atuando pelo Inter desde 2022, o zagueiro já acumula 61 jogos e 3 gols.

Já o novo contrato do meio-campista Gustavo Prado, oriundo do Celeiro de Ases, vai até o final de 2028. Com 19 anos, ele já soma 29 partidas pelo time profissional.

Formado nas categorias de base do Santos, Clayton Sampaio chega ao clube vindo do AVS SAD, de Portugal. Com 24 anos e passagens por diversos times da Europa, ele assinou contrato com o Colorado até o final de 2028.

Após a conclusão das negociações com o Santos, o Inter anunciou a contratação do lateral-direito Nathan. Com 22 anos, o jogador chega por empréstimo até junho de 2025. Formado na base do Vasco, Nathan atuou em Portugal na última temporada, no Famalicão.

Em outra frente, a CBF divulgou nessa sexta-feira (30) as datas das rodadas 26 a 29 do Campeonato Brasileiro junto à remarcação dos jogos atrasados do Colorado contra Red Bull Bragantino e Fortaleza, válidos pelo primeiro turno.

Confira a agenda atualizada do Colorado no Brasileirão:

– 11/09 (QUA) – 19h30 – Inter x Fortaleza – Beira-Rio – 19ª rodada;

– 16/09 (SEG) – 20h – Inter x Cuiabá – Beira-Rio – 26ª rodada;

– 22/09 (DOM) – 18h30 – São Paulo x Inter – Morumbis – 27ª rodada;

– 25/09 (QUA) – 19h – Red Bull Bragantino x Inter – Nabi Abi Chedid – 16ª rodada;

– 29/09 (DOM) – 11h – Inter x Vitória – Beira-Rio – 28ª rodada;

– 05/10 (SAB) – 19h – Corinthians x Inter – Neo Química Arena – 29ª rodada.

