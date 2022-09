Rio Grande do Sul Associação Gaúcha de Supermercados lança Expoagas 2023 com foco no fortalecimento de micro e pequenas empresas

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2022

O presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, ao lado do diretor da Expoagas 2023, Matheus Viezzer. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Depois de receber mais de 62 mil visitantes e movimentar R$ 581 milhões em negócios na edição de 2022, a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) lançou, nesta quinta-feira (8), a 40ª Convenção Gaúcha de Supermercados – Expoagas 2023. Com projeção de mais espaços para 100 novos expositores, o evento será focado no fortalecimento de micro e pequenas empresas. A expectativa do presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, é de que cerca de 80% dos espaços tenham seus atuais expositores contratantes renovados.

“Historicamente, temos filas de espera para os estandes maiores e, por isso, criaremos alternativas junto à Fiergs no próximo ano. Queremos oportunizar que novas empresas exponham na Expoagas, levando seus produtos, serviços e equipamentos para as mais de sete mil empresas visitantes”, reforçou o dirigente.

Entre as alternativas, segundo o presidente, estão a criação de uma área com contêineres climatizados no estacionamento do Centro de Eventos da Fiergs, que irão compor uma espécie de antessala da exposição. “Além disso, construiremos uma área com 60 pequenos balcões e um grande estande-âncora no Salão de Convenções, onde em 2022 realizamos as palestras”, projetou. O objetivo da Agas é valorizar a micro e pequena indústria regional, que está cumprindo um papel importante no atual cenário de perda de renda dos consumidores.

“O fornecedor local tem garantido preços competitivos e excelente qualidade. A indústria gaúcha precisa estar mais uma vez em evidência, por isso contamos com o apoio da Fiergs para a construção destas alternativas”, explicou Longo. Já em 2022, a Agas ampliou a área de exposição da Expoagas com a criação de 86 novos espaços para pequenos fornecedores.

O lançamento da Expoagas 2023 teve a participação de diretores da Agas e de empresas interessadas em garantir seu espaço na feira do próximo ano. Pela primeira vez, a Agas iniciou já em 2022 a pré-venda de lotes de ingressos da feira para varejistas. Os primeiros 20 lotes com 50 ingressos cada foram adquiridos por empresas supermercadistas gaúchas. A receita total destes lotes, que totalizou R$ 20 mil, foi revertida a duas entidades beneficentes da capital: o Instituto do Câncer Infantil e a Fundação O Pão dos Pobres.

A Expoagas 2023 ocorre de 22 a 24 de agosto de 2023 no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre.

