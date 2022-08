Futebol Atacante tenta cavar pênalti, não percebe que fez o gol e tem recuperação “milagrosa” para comemorar

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

O atacante Thalys virou personagem de uma cena curiosa na Segunda Divisão Mineira. (Foto: Reprodução)

O atacante Thalys virou personagem de uma cena curiosa na Segunda Divisão Mineira. O Atlético de Três Corações venceu o Villa Real por 1 a 0 e o atleta chamou atenção após tentar cavar um pênalti e cair no chão, ao não perceber que tinha feito o gol. Quando reparou, a dor passou “milagrosamente” e ele correu loucamente pra comemorar.

O jornalista Thales Machado, em seu perfil Twitter, publicou o vídeo do gol marcado por seu xará, Thalys, e a malandragem do atacante ficou marcada no lance.

O gol saiu aos 24 minutos do segundo tempo. Ele recebeu lançamento na área, dominou e tocou na saída do goleiro. O jogador, porém, sentiu o contato do arqueiro do Villa Real e desabou no chão, tentando cavar o pênalti. O que Thalys não percebeu, porém, é que após seu toque, a bola entrou mansamente no gol adversário.

Assim que o atacante percebeu que a bola estava no fundo das redes, ele prontamente levantou e saiu correndo para comemorar o gol com os companheiros e com a torcida do Atlético de Três Corações.

O lance foi o gol da vitória do Atlético Clube contra o Vila Real de Juiz de Fora, que agora permanece na vice-liderança do grupo com 7 pontos.

O Atlético de Três Corações é o time da cidade em que nasceu ninguém menos que Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Ele é natural da cidade mineira, de onde saiu para morar no estado de São Paulo com sua família. O clube tem mais de 109 anos e já foi campeão mineiro do interior, além de ter vencido o módulo 2 do Campeonato Mineiro em duas oportunidades. As informações são do jornal O Globo e do site Torcedores.

