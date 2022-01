Porto Alegre Atendimento exclusivo para pessoas com sintomas de coronavírus é mantido neste domingo em dez locais de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2022

Testes rápidos estarão disponíveis em 60 unidades de saúde. Foto: Cristine Rochol/PMPA Quem apresentar quadro compatível com infecção por coronavírus passará por testagem. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Das 9h às 16h deste domingo (9), nove postos de saúde e a sala especial de vacinação do shopping João Pessoa mantém em Porto Alegre o atendimento e testagem para pessoas com sintomas de coronavírus: febre ou calafrio, coriza, tosse, diarreia, alteração de olfato/paladar, dor de garganta, cabeça ou no corpo em geral.

Em um sábado sem vacinação contra covid, a demanda por atendimento de sintomáticos se mostrou intensa nos dez endereços disponibilizados durante a manhã e tarde para essa finalidade. Foram realizados 1.261 procedimentos, dos quais 342 deram resultado positivo, proporção equivalente a 27,1%.

A diretora de Atenção Primária em Saúde, Caroline Schirmer, manifestou preocupação com o índice: “A taxa de positividade está mais alta do que há pouco tempo. Antes ficava em torno de 18%, agora estamos beirando os 30%”.

Endereços

– Tristeza: avenida Wenceslau Escobar nº 110 (bairro Tristeza), telefone (51)3289-5764;

– Álvaro Difini: rua Álvaro Difini nº 520 (bairro Restinga), telefone (51) 4076-5011;

– Moab Caldas: avenida Moab Caldas nº 400 (bairro Santa Tereza), telefone (51) 3289-4070;

– São Carlos: avenida Bento Gonçalves nº 6.670 (bairro Partenon), telefone (51) 3289-5525;

– Lomba do Pinheiro: estrada João de Oliveira Remião nº 6.111 / parada 13 (bairro Lomba do Pinheiro), telefone (51) 3289-5562;

– Morro Santana: rua Marieta Menna Barreto nº 210 (bairro Protásio Alves), telefone (51) 3289-5696;

– Assis Brasil: avenida Assis Brasil nº 6.615 (bairro Sarandi), telefone (51) 3364-2744;

– Ramos: rua A nº 105, Vila Graciliano Ramos (bairro Cascata), telefone (51) 3289-8225;

– Navegantes: avenida Presidente Franklin Roosevelt nº 5 (bairro São Geraldo), telefone (51) 3342-3585;

– Shopping João Pessoa: avenida João Pessoa nº 1.831 /subsolo (bairro Santana/Azenha).

Segunda-feira

A partir desta segunda-feira (10), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre amplia de 60 para 132 o número de postos da rede a oferecer testes rápidos e gratuitos para pessoas com sintomas de covid. O procedimento poderá ser realizado em qualquer unidade da rede, dentro da estratégia da prefeitura para tentativa de frear a rápida propagação da variante ômicron.

Trata-se de um serviço ágil (do tipo antígeno) que fica pronto em menos de meia hora – em alguns casos, esse tempo pode ser de 15 minutos, a exemplo do que já ocorre nas farmácias particulares.

Se mesmo com sintomas o resultado for negativo, o paciente é encaminhado pela própria equipe de saúde para a realização de um exame mais preciso, o RT-PCR. O titular da pasta, Mauro Sparta, ressalta:

“Isolando o indivíduo que recebe o teste positivo, ajudamos a evitar a proliferação da doença. Com a transmissão comunitária, precisamos isolar os casos positivos o mais rápido possível.”

Realizado com amostras de coleta nasal por meio de cotonete especial, o teste de antígeno deve ser feito preferencialmente entre o terceiro e quinto dia de sintomas de covid. Trata-se de um procedimento rápido e que, em vez de detectar o material genético do vírus (como no RT-PCR), identifica as proteínas do coronavírus.

(Marcello Campos)

