Saúde Atividade física pode aumentar e manter por mais tempo os anticorpos de quem se vacinou contra a covid

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2022

Os exercícios físicos ajudam no processo de defesa do nosso sistema imunológico. (Foto: Reprodução)

Um estudo feito por pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) mostra que a atividade física pode aumentar e manter por mais tempo os anticorpos de quem se vacinou contra a covid-19.

Nem precisa sair da cama para começar a atividade física. Logo cedo, a dona de casa Edália de Oliveira Santos começa a rotina de exercícios. E, no lugar de pesos, dois sacos de feijão para fortalecer os braços.

“Eu já saio bem suadinha, já vou correndo tomar um banho. E já fiz isso, em casa! Dez minutos você já se sente melhor”, conta dona Edália.

E não para por aí. Tem ainda as atividades de casa, lavar roupa, lavar louça e os cuidados com o netinho Luca.

Esse estilo de vida ativo que a dona Edália leva melhora e muito a proteção das vacinas contra o coronavírus. Os exercícios físicos ajudam no processo de defesa do nosso sistema imunológico, segundo estudo feito por pesquisadores da USP, com mais de mil voluntários.

O benefício foi observado em pessoas que haviam feito atividades físicas por pelo menos duas horas e meia por semana e não ficavam mais de oito horas por dia sentadas ou deitadas. Os pesquisadores acompanharam participantes com sistema imunológico comprometido, que tomaram as duas doses da Coronavac.

“Quando a gente faz atividade física regularmente, a chance de apresentar anticorpos após a vacinação aumenta aproximadamente 40% em comparação aos fisicamente inativos, aqueles que não cumprem o mínimo recomendado de atividade física”, revela Bruno Gualano, pesquisador-fisiologista e professor da faculdade de Medicina da USP.

“Para a persistência de anticorpos ao longo do tempo, aqueles pacientes que fazem atividade física regularmente têm uma chance aproximadamente 50% maior do que os inativos de apresentarem anticorpos contra o coronavírus seis meses após a vacinação” acrescenta Gualano.

Os pesquisadores acreditam que esse resultado pode se repetir com as outras vacinas contra a Covid.

“Se para a Coronavac a gente encontrou essa resposta protetora, é possível especular, sim, que para outras vacinas isso também aconteça. Claro que precisamos de novas pesquisas para comprovar essa hipótese”, destaca o pesquisador.

Sabendo dessa proteção extra que os exercícios dão, dona Edália tem incentivado as vizinhas a entrar na dança, inclusive enviando vídeos nos quais aparece dançando funk e outros ritmos. “Eu já mandei de rap e agora eu vou dançar um pagode. Estou devendo um pagode para elas”, diz a dona de casa.

E com essa energia toda dona Edália vai longe. “Eu estou aqui remando, estou aqui no rio, como é que não dá para fazer em casa? Estou em Veneza. Eu não sei remar, mas até lá eu aprendo”, brinca dona Edália em um vídeo enviado para as amigas. As informações são do Jornal Nacional.

