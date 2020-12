Porto Alegre Aumenta em Porto Alegre a procura por testes de coronavírus na rede pública de saúde e também na particular

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2020

Prefeitura contabilizou alta de 12% na demanda em apenas uma semana. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Em meio à recente expansão no ritmo de novos casos de coronavírus em Porto Alegre, a SMS (Secretaria Municipal da Saúde) registrou um aumento de 12% na procura por testes e outros serviços de saúde entre os dias 30 de novembro a 4 de dezembro. Somente neste período, foram aplicados cerca de 2,7 mil testes por dia, nas redes pública e particular.

De acordo com dados da prefeitura, quase 260 mil exames de Covid já foram realizados na capital gaúcha até a última quarta-feira (9), no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde) e na rede privada.

Os critérios para ampliar a detecção de Covid-19 foram atualizados em novembro. A presença de apenas um sintoma compatível com a doença provocada pelo novo coronavírus e o contato por uma hora no mesmo ambiente de trabalho (anteriormente, o mínimo era de quatro horas) com pessoa que teve resultado positivo em exame PCR (mesmo se assintomática) justificam a realização do teste.

A prefeitura vem ampliando gradativamente a testagem, em função da capacidade de realização dos exames. Pessoas sintomáticas, familiares assintomáticos de casos positivos e quem teve contato com infectados no ambiente de trabalho têm indicação para realização de testes (o tipo varia de acordo com os critérios da SMS). A ideia é garantir mais agilidade na testagem e diminuir a transmissão e circulação do vírus.

Quem teve contato com casos positivos, sem sintomas, deve procurar a unidade de saúde de referência e informar o CPF da pessoa positiva para Covid-19. No atendimento, o paciente será orientado em relação ao prazo para fazer o teste rápido. O mesmo procedimento é indicado para pessoas que tiveram contato com casos positivos em ambiente de trabalho.

Aqueles que apresentarem sintomas como tosse, febre, dor de cabeça, alteração no olfato ou paladar, dor de garganta, redução da força muscular, dor muscular e dificuldade de respirar devem procurar atendimento médico para que seja feita a solicitação de exames.

Situação

“A cidade chegou a 64.742 casos registrados e 295 pacientes adultos em leitos de UTI [unidade de terapia intensiva] na terça-feira (8)”, ressalta a SMS. “Em 25 de novembro, eram 57.913 casos e 248 pacientes em UTI, uma diferença de 47 pessoas, ou 19% em quase duas semanas e uma média diária de 3,62 pacientes.”

A faixa etária mais acometida pela doença é de 30 a 39 anos (com 7.728 casos em mulheres e 6.515 em homens), seguida do grupo de 40 a 49 anos (6.586 casos em mulheres e 5.638 em homens).

Dentre os cuidados que a população deve continuar adotando estão lavar as mãos com água e sabão com frequência ou utilizar álcool em gel 70%, usar máscara ao sair de casa, em ambientes de trabalho ou circulação geral, manter distância mínima de dois metros de outras pessoas, evitar aglomerações e, na medida do possível, manter o isolamento social.

(Marcello Campos)

