Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2020

A banana regulariza a pressão arterial, dá energia, auxilia no funcionamento do intestino e previne cãibras. (Foto: Reprodução)

Apesar de ser originária da Ásia, essa fruta é cultivada em diversas partes do mundo, especialmente onde o clima é tropical, como no Brasil. É um dos motivos pelos quais somos o país que mais a consome – e um dos que mais a importa. No entanto, o que muita gente não sabe é que a banana também emagrece.

Existem cerca de 100 variedades de banana cultivadas, sendo algumas delas muito conhecidas, como banana-nanica, banana-prata, banana-ouro, banana-maçã e banana-da-terra. Apenas uma unidade fornece a quantidade de 1/3 de potássio que necessitamos por dia. Além disso, ela ainda regulariza a pressão arterial, dá energia, auxilia no funcionamento do intestino e previne cãibras.

Como a banana pode ajudar a emagrecer?

A banana emagrece pois é uma das frutas menos calóricas de todas, com cerca de 92 calorias a cada 100 gramas. Por ser rica em fibras solúveis (em especial a pectina), aumenta a sensação de saciedade, colaborando com o sistema digestivo e diminuindo a compulsão alimentar. No intestino, auxilia na restauração das funções do órgão, mantendo-o regulado.

Ou seja, pode comer sem culpa! Até porque a banana é rica em flavonoides, que atuam na proteção da mucosa do estômago, aliviando a azia. Além disso, as fibras solúveis são responsáveis por diminuir os níveis de colesterol no sangue. Ela também ajuda a controlar a pressão, por conta do potássio.

Aliás, a banana não só emagrece, como também ajuda a proteger o organismo de doenças e outros sintomas incômodos. Fonte de ferro, ela previne a anemia, estimulando a produção de hemoglobina. E, por ser rica em vitamina B6, triptofano e magnésio, também aumenta a produção de serotonina, trazendo a sensação de bem-estar.

A fruta também melhora o humor e combate sintomas da TPM, como cólica e dor de cabeça. Devido ao teor de carboidratos, potássio e magnésio, ameniza o cansaço, o estresse e a ansiedade. As vitaminas C, A, B6 e B12, potássio e magnésio ajudam as pessoas que querem abandonar o cigarro, já que esses nutrientes controlam os efeitos da abstinência da nicotina.

Além de tudo isso, a banana combate a diarreia, favorece a formação corpórea, combate a retenção urinária e é muito indicada para quem faz esportes e academia. Por isso, não há mais desculpas para não inserir essa fruta na sua dieta. Aproveite os benefícios e se delicie!

