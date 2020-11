Porto Alegre Bancas da Feira do Livro de Porto Alegre fazem vendas on-line; saiba como funciona

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

(Foto: Divulgação)

A pandemia levou o maior evento literário a céu aberto da América Latina, a Feira do Livro de Porto Alegre, para uma plataforma digital. E as bancas da edição de 2020 estão disponíveis para compras no site do evento. Os tradicionais descontos da feira também estão sendo oferecidos pelas livrarias nessa modalidade de venda.

O entra e sai de pessoas nas livrarias foi substituído por notificações de mensagens nas redes sociais. A pandemia mudou a forma como as pessoas adquirem livros, que agora precisam fazer as compras de forma virtual. Milton Ribeiro, dono de uma livraria aqui em Porto Alegre, conta que a relação com os clientes também teve de sofrer adaptações.

“Desde março, com a pandemia e o fechamento das lojas, nós começamos a trabalhar através de tele-entrega e mudou totalmente o caráter da loja. A gente recebe pedidos através do WhatsApp, Messenger, telefone e também através do site. Nós fazemos a entrega por meio de ciclistas nos bairro mais próximos e com motoboy nos bairros mais afastados”, revelou o proprietário de uma das livrarias participantes da feira, Milton Ribeiro.

É possível ter acesso às bancas na seção de expositores, no site do evento. Ao selecionar a livraria escolhida, a página redireciona para o site do estabelecimento, onde é possível comprar os livros desejados. Milton conta que há dois livros, em especial, entre os mais vendidos até agora.

“O livro da Elena Ferrante, ‘A Vida Mentirosa dos Adultos’. E o livro do patrono da feira, ‘O Avesso da Pele’, do Jefferson Tenório, é um livro que vem e some imediatamente. Realmente é um livro que está todo mundo atrás”, comentou Ribeiro.

É possível conferir as livrarias participantes no site, clicando aqui.

