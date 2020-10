Brasil Bancos já oferecem empréstimo consignado maior a aposentados do INSS

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Percentual de endividamento de aposentados e pensionistas sobe de 30% para 35% do valor do benefício. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) poderão aumentar o valor dos empréstimos consignados. O instituto publicou no Diário Oficial nova norma que aumenta o percentual de endividamento de 30% para 35% do valor do benefício.

De acordo com informações do jornal Agora, a regra mantém a possibilidade de acréscimo de 5 pontos percentuais por meio do cartão de crédito consignado. Com isso, aposentados e pensionistas podem comprometer até 40% dos seus salários para pagar as parcelas da dívida. Até a nova regra entrar e vigor, a margem total, considerando empréstimo e cartão de crédito, era de 35%

Por meio de nota, a Febraban (Federação dos Bancos) disse que os ajustes no sistema já foram feitos. Aposentados e pensionistas do INSS já podem procurar os bancos para solicitar empréstimo com a margem consignável maior.

A medida vai até o dia 31 de dezembro e tem como objetivo de reduzir o impacto da crise financeira provocada pela pandemia da covid-19. O crédito consignado tem juros mais baixos do que a média praticada pelo mercado porque o valor já vem descontado no pagamento do beneficiário e, portanto, reduz o risco de inadimplência. As taxas máximas autorizadas são de 1,80% ao mês, para o empréstimo, e 2,70% ao mês, para o cartão consignado.

Perícias

As perícias médicas estão sendo retomadas gradualmente nas agências do INSS. Porém, somente segurados que agendaram a consulta pelo Meu INSS ou pelo telefone 135 estão sendo atendidos.

Os usuários encontraram várias dificuldades quando houve a reabertura das agências. Por isso, o INSS oferece agora a possibilidade de remarcação de perícia médica agendada e não realizada.

Mais de 1,5 milhão de processos estão na fila do INSS. De acordo com o último dado disponível, 794 mil desse total aguardavam perícia médica em agosto. Vale ressaltar que as perícias são necessárias para garantir que os trabalhadores recebam o auxílio, retornem ao trabalho ou tenham direito à aposentadoria.

O INSS afirmou que também está em processo de contratação de mais uma central de atendimento para que seja otimizado o serviço pelo telefone 135. Segundo o próprio INSS, a capacidade de atendimento pelo canal será elevada em 30%.

Existem 3 opções para realizar o agendamento: pelo site Meu INSS; pelo aplicativo Meu INSS; e

pelo telefone 135. O INSS ressalta que o reagendamento foi incluído no aplicativo Meu INSS no último fim de semana. Por isso, é necessário atualizá-lo na loja de aplicativos do aparelho celular.

Caminho para o agendamento:

1) Acesse o Meu INSS (página ou aplicativo)

2) Faça o login e clique na opção “Agendar perícia”

3) Escolha entre as opções “Perícia inicial”, “Perícia de prorrogação” e “Remarcar perícia” (reagendamento) e clique em selecionar

4) Siga os passos seguintes e faça o agendamento

É importante acompanhar o pedido para não deixar passar o seu horário. Além disso, é possível verificar quais agências estão abertas e realizando perícias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil