Brasil O rendimento da poupança perde para a inflação no período acumulado dos últimos 12 meses

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A caderneta de poupança não teve ganho real no acumulado. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A caderneta de poupança não teve ganho real no acumulado em 12 meses até setembro. O rendimento nominal do investimento foi de 2,67% no período – mas, se descontada a inflação, a poupança acumulou perda de 0,46%, de acordo com levantamento da provedora de informações financeiras Economatica.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, acelerou para 0,64% em setembro, acumulando alta de 3,14% em 12 meses, segundo divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em agosto, a poupança ainda registrava ganho real de 0,45% no acumulado em 12 meses. A última vez que o investimento tinha perdido para a inflação nesta base de comparação havia sido em janeiro (-0,05%). Segundo a Economatica, o retorno negativo de 0,46% registrado em setembro é o pior no acumulado em 12 meses desde agosto de 2016, quando a poupança teve rentabilidade de -0,75%, descontado o IPCA.

No acumulado nos 9 primeiros meses do ano, porém, a poupança acumulou uma rentabilidade de 1,76%, o que representa um ganho real de 0,41%, descontada a inflação.

Mesmo não oferecendo mais ganho real, a poupança acumula uma perda menor do que a registrada por outros investimentos. O Ibovespa, por exemplo, registra perda de 19,28% em 9 meses e de 12,43% em 12 meses.

O levantamento da Economatica mostra que os investimentos com maiores retornos em 12 meses, já descontada a inflação, foram o ouro (60,17%), o euro (41,16%) e o dólar (31,33%). Já o CDI – taxa de referência de juros de empréstimos entre bancos – teve ganho real de 0,40%

Perda de rentabilidade

Apesar da aceleração da inflação, a perda de rentabilidade da poupança está relacionada principalmente com a queda da taxa básica de juros (Selic), atualmente em mínima histórica de 2% ao ano. Desde então, a correção da poupança passou a ser de 1,4% ao ano – 70% da Selic, mais a Taxa Referencial (TR).

Em 2019, a poupança já ficou sem ganho real, acumulando perda de 0,05% quando descontado o IPCA. Antes disso, a última vez que isso havia acontecido fora em 2015. Em setembro, os depósitos na caderneta de poupança superaram os saques em R$ 13,228 bilhões. Esse resultado levou o chamado estoque – ou seja, o saldo total em contas poupanças – a superar pela primeira vez a marca de R$ 1 trilhão.

Desde abril, quando o governo começou a pagar o Auxílio Emergencial a trabalhadores informais e desempregados, a poupança tem batido recordes de captação. Isso porque parte desses benefícios está sendo paga em contas poupança.

Depósitos

Vale lembrar, porém, que depósitos feitos até abril de 2012 continuam rendendo 6,2% ao ano mais a TR. É a chamada “velha poupança”. Relatório da XP Investimentos mostra que 42,2% de todo o estoque da poupança ainda está atrelado a essa regra e, portanto, com rendimento acima da taxa básica de juros. “Esse bom retorno histórico justifica os aproximadamente 40% de todo o estoque de poupança brasileira rendendo 0,50% ao mês”, destaca a instituição financeira.

O relatório mostra ainda que mais de 106 contas detêm mais de R$ 20 milhões em depósito, e que pouco mais de um terço do total está em aplicações entre R$ 5 mil e R$ 50 mil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil