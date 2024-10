Colunistas BH e São Paulo

Por Leandro Mazzini | 8 de outubro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A polarização entre o presidente Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é latente em duas grandes capitais. E cientes do poder eleitoral de ambas, eles vão arregaçar as mangas nas ruas e telas com seus apadrinhados. Em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) terá maior apoio de Bolsonaro, que também vai aparecer em BH para apoiar a surpresa do pleito, Bruno Engler (PL), que há poucas semanas aparecia em 4º lugar nas pesquisas e agora lidera contra o prefeito Fuad Noman (PSD) – que deve ter o apoio do presidente petista. Lula vai aparecer mais na capital paulista para tentar reverter o quadro de Guilherme Boulos (PSOL), atrás de Nunes. São Paulo e BH são dois dos maiores colégios eleitorais do País e ter o controle das cidades pode fazer a diferença na eleição presidencial de 2026. A despeito de inelegível, Bolsonaro aposta para manter seu “legado” eleitoral.

Dois na trave

O cartola e vice-presidente de Futebol do Flamengo, Marcos Braz (PL), vereador no Rio de Janeiro, não conseguiu se reeleger. Ele obteve apenas 8.151 votos e ficou suplente. O mesmo aconteceu com Bebeto, o ex-jogador de futebol do Flamengo e Vasco no Rio, que tentou a Câmara com o nome de “Bebeto Tetra” e ficou suplente, com 8.125 votos.

Por um voto

Na pequena Rosário da Limeira (MG), na zona da mata, o candidato Cristovam (PDT) venceu o principal adversário por apenas um voto de diferença foi eleito prefeito. O pedetista obteve 2.037 votos (46,62%), contra 2.036 (46,60%) de Edson Curi (PSDB). O 3º colocado, Maureli Freitas (União) obteve 296 votos (6,78%).

Era uma vez…

Pelo histórico de mandatos de vitrine, eles tinham certeza da vitória para a vaga mais baixa da hierarquia da política, mas os resultados apontaram que a aposentadoria pode ter chegado. O ex-governador Anthony Garotinho (8.753 votos), no Rio; o ex-senador Elmano Ferrer (2.682), em Teresina; a ex-deputada e líder Joice Hasselmann (1.673), em SP, e o ex-senador Gilvan Borges (637), em Macapá, não se elegeram vereadores.

Cerimonial

Ex-esposa do ex-ministro poderoso José Dirceu, Evanise Maria da Costa Santos tem circulado com desenvoltura nos Palácios e Ministérios em eventos oficiais. Desde a volta de Lula da Silva III, ela é a chefe do Cerimonial da Advocacia-Geral da União.

Cartas à Mesa

O deputado Hélio Lopes (PL-RJ), o apelidado pelos amigos Hélio Negão, tem pedido a colegas a aderirem à Frente Parlamentar de Combate à Ludopatia e de Proteção de Crianças contra jogos de azar. Enquanto uns veem como combate, outros entendem que, ao se antecipar ao debate, soa uma blindagem para a volta dos cassinos e bingos, apoiados pelo Clã Bolsonaro, seus padrinhos.

(@colunaesplanada)

