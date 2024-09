Acontece Biscoitos Zezé apresenta mix de produtos na Expointer

A Biscoitos Zezé registra mais de cinco décadas de atuação no mercado.

De uma pequena padaria familiar no interior do Rio Grande do Sul a uma grande marca de alimentos, com um mix de mais de 50 produtos e distribuição em centenas de municípios do Brasil, a Biscoitos Zezé registra mais de cinco décadas de atuação no mercado.

A Biscoitos Zezé é mais uma das empresas que participa da 47ª Expointer. Com 56 anos de tradição e qualidade na mesa dos gaúchos, a empresa familiar está presente no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O ponto de encontro da Biscoitos Zezé é na Casa da Rede Pampa na feira.

“A Zezé é uma empresa familiar de extrema tradição e modéstia a parte de produtos muito bons, né? E a Expointer tem tudo a ver com isso, né? Tradição e família. A Zezé é uma empresa é extremamente gaúcha. E aqui na Expointer, na Casa da Pampa, nossa parceira de tanto tempo, é quando todo o Rio Grande do Sul está com os olhos voltados para a agricultura, que é o carro-chefe do nosso Estado”, disse João Miranda, diretor presidente da biscoito Zezé.

A Expointer segue até 1º de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Os ingressos custam R$ 18 para pedestres, com meia-entrada (R$ 9) para pessoas acima de 60 anos, estudantes munidos de carteira oficial e pessoas com deficiência. Crianças de até seis anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, não pagam. O estacionamento para veículos custa R$ 46 (não inclui a entrada do motorista nem dos demais passageiros). Em todos os dias do evento, a entrada de visitantes é das 8h às 20h.

