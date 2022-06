Mundo Bitcoin fica próximo de 20 mil dólares, e investidores temem “efeito dominó”

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O bitcoin caiu no fim de semana para US$ 17.592,78, recuando abaixo de US$ 20 mil pela primeira vez desde dezembro de 2020.(Foto: Reprodução)

O setor de criptomoedas mostrava tensão nesta segunda-feira (20), com a cotação do bitcoin se mantendo no patamar de 20 mil dólares e os investidores temendo que problemas nos principais grupos de criptomoedas possam desencadear um abalo mais amplo do mercado.

O bitcoin caiu no último sábado (18) para 17.592,78 dólares, recuando abaixo de 20 mil dólares pela primeira vez desde dezembro de 2020.

Às 11h08 (horário de Brasília), o bitcoin mostrava oscilação positiva de 0,08%, a 20.554 dólares. Porém, no ano, a moeda digital acumula desvalorização de 55%, recuando 35% apenas neste mês.

O fundo de hedge de criptomoedas Three Arrows Capital está explorando opções, incluindo a venda de ativos e um resgate por outra empresa, disseram seus fundadores ao Wall Street Journal em uma matéria publicada na última sexta-feira (17), no mesmo dia em que o banco de criptomoedas asiático Babel Finance, anunciou suspensão de saques.

“Provavelmente vimos o pior… mas a maioria do setor está preparada para mais do que está por vir”, disse Joseph Edwards, chefe de estratégia financeira da empresa de gestão de fundos Solrise Finance.

O que é

O bitcoin é uma moeda virtual – a primeira criada no mundo – e pode ser usado para a compra de serviços, produtos e quaisquer outros itens em estabelecimentos que aceitem ser pagos com ele.

O bitcoin é a primeira moeda descentralizada do mundo. Isso significa que, além de não ser regulado por governos, bancos ou empresas, é possível comprar, enviar e receber bitcoins sem nenhum intermediário, como bancos ou emissores de cartão de crédito.

Além disso, é uma moeda limitada. Diferentemente do real, dólar e euro, moedas que podem ser emitidas conforme os países sentirem necessidade, o bitcoin e seu código foram criados de forma que somente 21 milhões de moedas possam ser emitidas – este é o limite. Até 2019, estima-se que 18 milhões de bitcoins já haviam sido emitidos.

O bitcoin é negociado na internet em uma rede própria, a blockchain: um banco de dados onde são registradas todas as transações bitcoin entre os participantes da rede.

Ainda, o bitcoin é descentralizado e aberto (embora as informações dos participantes sejam anônimas).

Cada transação de bitcoin é feita entre os membros, registrada através de um software e também por membros mineradores, que verificam cada transação.

Depois de validadas, as transações são acrescentadas a blocos de transação – daí o nome blockchain – a cada 10 minutos, quando são criados novos blocos. Por conta dessa validação, nunca foi possível, até hoje, fraudar bitcoin.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo