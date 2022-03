Tecnologia Bloqueio do Telegram não afeta o WhatsApp. Veja outros apps de mensagem

Por Redação O Sul | 19 de março de 2022

Telegram foi bloqueado no País após decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes. (Foto: Reprodução)

A decisão de bloquear o aplicativo de mensagens Telegram, tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, não afeta outros aplicativos semelhantes, como o WhatsApp. O motivo para a suspensão em território nacional foi a falta de colaboração da empresa com as autoridades em investigações.

Veja a seguir algumas alternativas ao Telegram que podem ser utilizadas gratuitamente.

Discord

O Discord é um aplicativo de mensagens que ganhou notoriedade inicialmente entre o público gamer. Agora, ele vem sendo adotado por diversos públicos como uma alternativa ao WhatsApp e ao Telegram. O serviço mistura vários recursos vistos em aplicativos como Slack, Zoom, Reddit, Twitch, Clubhouse e WhatsApp.

Ele funciona com servidores criados pelos próprios usuários. São áreas restritas, nas quais só entram os convidados. O Discord não só tem o recurso de grupos, como leva a funcionalidade a outro patamar: cada tópico pode se tornar uma conversa separada. Com isso, os usuários podem tratar diferentes assuntos ao mesmo tempo, sem misturá-los em uma única conversa. Assim como outros aplicativos, o Discord permite comunicação via texto, áudio e vídeo.

Signal

Fundado em 2014, o Signal é considerado pelo mercado como um dos aplicativos de mensagens mais seguros do mundo. Ele possui verificação de identidade do usuário, algo que ajuda a evitar golpes de engenharia social para roubo de contas. Além disso, ele também conta com a função de autodestruição de imagens, popularizada pelo Snapchat.

Assim como o WhatsApp, o Signal conta com criptografia ponta-a-ponta por padrão. Ou seja, as mensagens são codificadas desde o momento em que são enviadas até a abertura pelo destinatário, o que evita a possibilidade de interceptações. O aplicativo é desenvolvido por uma ONG, a Signal Foundation, que detém o Signal Protocol. Esse protocolo garante a criptografia das mensagens e é usado também pelo WhatsApp.

Desde janeiro deste ano, Brian Acton, cofundador do WhatsApp, é o presidente executivo interino do Signal.

Messenger

O Messenger é oferecido pelo Facebook e funciona como uma parte extra da rede social. Antes totalmente integrado à plataforma, o Messenger tem seu próprio aplicativo para celular. Ele conta com criptografia ponta-a-ponta, permite a criação de grupos com outros participantes e possui um recurso de conversas secretas e mensagens que somem após serem lidas.

Hangouts

O Hangouts é o mensageiro instantâneo do Google. Apesar de não contar com criptografia em todo o processo de conversa, as mensagens são codificadas enquanto estão em trânsito pela rede, o que oferece algum grau de proteção. Uma vantagem é que o Hangouts é integrado ao ecossistema de serviços digitais do Google.

Por isso, basicamente, qualquer pessoa que tenha uma conta no Google, como um Gmail, poderá enviar e receber mensagens sem precisar criar uma nova conta para isso. Os usuários podem criar grupos, assim como em outros serviços de mensagens.

Skype

Veterano desta lista, o Skype é um serviço da Microsoft que permite comunicação com criptografia ponta-a-ponta. Ele pode ser usado tanto para mensagens de texto quanto para videochamadas, mas sempre foi um aplicativo conhecido por viabilizar ligações via internet, inclusive para números do exterior (mediante compra de crédito).

O serviço conta com aplicativo para celular e funciona em computadores tanto via software quanto via navegador de internet. Assim como os demais, o aplicativo pode ser utilizado para a criação de grupos de mensagens.

Viber

O Viber é um aplicativo análogo ao WhatsApp. Ele permite a criação de grupos de até 250 pessoas e oferece tecnologia de codificação de mensagens, assim como chats ocultos. O Viber também oferece videochamadas e ligações via internet. O aplicativo pertence ao Rakuten, serviço de comércio eletrônico japonês, que adquiriu a empresa em 2014.

