Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2021

Bolsonaro diz que a escolha sobre o vice de sua chapa será dele. (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na segunda-feira (6) que há pessoas dentro de seu governo “pregando” na imprensa para ser vice em sua chapa à reeleição, mas que a escolha será sua. Em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro alegou que esta autonomia foi acordada inclusive com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, antes de sua filiação.

“Acertei com Valdemar muita coisa. Não está escolhido o vice. O vice quem vai escolher sou eu. Essas notas que está pregando na imprensa a gente sabe quem tá pregando, lamentavelmente, para tumultuar. É gente nossa, tá. Não foi invenção. Essa não foi invenção da imprensa, foi pregação de gente nossa”, admitiu. “Gente querendo se cacifar.”

“Agora, vice eu considero como casamento. Tem que ser uma pessoa que não te dê trabalho e que some. E, às vezes, mesmo pensando nisso o tiro sai pela culatra. Imagine deixar na mão de terceiros escolher.”

Nos últimos dias, foram publicadas informações de bastidores sobre as negociações que colocam como possibilidade para a chapa o atual ministro das Comunicações, Fábio Faria. Outros integrantes do governo também já estiveram no páreo de especulações.

Sérgio Moro

Já nesta terça-feira (7), Bolsonaro também voltou a atacar o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro (Podemos), contra quem deve disputar as eleições de 2022. De acordo com o chefe do Executivo, Moro é “idiota” e deixou o governo “um pouco” tarde.

“Vem um idiota aí, não vou falar o nome dele: ‘Ah, comigo a economia vai ser inclusiva, sustentável, não sei o que lá…’. Esse cara passou aí um ano e pouco no meu governo, nunca abriu a boca em reunião de ministros. Nada. Sempre de boca fechada”, afirmou Bolsonaro a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. “Até que aconteceu a saída. Aconteceu um pouco tarde, mas aconteceu. Agora tem solução para tudo. Estando fora do governo, é fácil”, seguiu o presidente.

Na segunda-feira, Bolsonaro também havia disparado contra o ex-juiz da Lava-Jato. “Não aguenta 10 segundos de debate”, afirmou a apoiadores. Moro respondeu às críticas mais cedo em entrevista ao programa Nova Manhã, da Rádio Nova Brasil FM. “Se você faz um governo minimamente bom, você consegue se reeleger. O presidente está com medo. Com isso, quer ficar desviando o foco das pessoas. Por isso, fica lá ofendendo”, reagiu o ex-ministro. As informações são dos jornais Valor Econômico e O Estado de S. Paulo.

