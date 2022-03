Política Bolsonaro diz que voo da Ucrânia com brasileiros chega na quinta-feira

Por Redação O Sul | 6 de março de 2022

Bolsonaro também autorizou o transporte de animais de estimação dos repatriados Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Bolsonaro também autorizou o transporte de animais de estimação dos repatriados.(Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro informou que o avião da FAB (Força Aérea Brasileira) com brasileiros resgatados na Ucrânia deverá chegar ao Brasil na próxima quinta-feira (10).

De acordo com o mandatário, o avião, KC-390, deverá pousar em Brasília. Bolsonaro também autorizou o transporte de animais de estimação dos brasileiros que deixaram o país do leste europeu.

“Após contato com os ministros das Relações Exteriores e da Defesa, dei sinal verde à FAB para o embarque dos cães que acompanham aqueles brasileiros no retorno à pátria”, disse nas redes sociais. “Uma aeronave KC-390 da FAB deverá pousar em Brasília na manhã da próxima quinta-feira, 10/3”, completou.

Cerca de 500 brasileiros vivem no país. A aeronave que será utilizada para fazer o voo é do mesmo modelo utilizado em outras missões humanitárias internacionais. Em 2020, ela foi usada no transporte de donativos para as vítimas da explosão em Beirute, capital do Líbano, e também no apoio emergencial à tragédia causada pelo terremoto ocorrido em agosto de 2021 no Haiti.

Apesar de adotar o discurso de que o país está neutro em relação ao conflito, Bolsonaro havia dito que está “totalmente empenhado no esforço de proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia”. Ainda segundo ele, a “embaixada em Kiev permanece aberta e pronta a auxiliar os cerca de 500 cidadãos brasileiros que vivem no país e todos os demais que estejam por lá temporariamente”.

Os atletas brasileiros que atuam na Ucrânia têm vivido dias de terror após a invasão russa. Nas redes sociais, o atacante Guilherme Smith, ex-Botafogo, que defende o Zorya, relatou ter sido impedido de atravessar a fronteira com a Polônia após caminhar 60 quilômetros.

