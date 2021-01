Flávio Pereira Bolsonaro prepara segunda indicação para vaga no STF

Por Flavio Pereira | 29 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Presidente Jair Bolsonaro foi recebido ontem em Sergipe. (Foto Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro já tem um perfil do jurista que será indicado em julho deste ano para a vaga a ser aberta no Supremo Tribunal Federal, pela aposentadoria de Marco Aurélio Mello.

Quando da indicação do ministro Kássio Nunes Marques – que decepcionou alguns segmentos que apoiam Bolsonaro – o presidente anunciou que a próxima vaga no STF seria destinada a um jurista “terrivelmente evangélico”.

O ministro Marco Aurélio, que completa em 14 de julho 75 anos, idade-limite para permanecer no STF, foi nomeado em 13 de junho de 1990 pelo seu primo, o presidente e hoje senador Fernando Collor de Mello.

Alguém à altura do Supremo

Ontem, Marco Aurélio declarou para a coluna de Guilherme Amado, da revista Época:

– Tenho certeza que a escolha será responsável. Que venha para o meu lugar alguém que esteja à altura da cadeira do Supremo.

Certamente Jair Bolsonaro não repetirá Fernando Collor, que nomeou o primo, para a mais alta Corte do País.

Estão cotados André Mendonça, ministro da Justiça, Humberto Martins, presidente do STJ, e o juiz federal William Douglas dos Santos.

Mas um nome surpresa poderá surgir.

Em Sergipe, Bolsonaro aclamado pelo povo

O Instituto Datafolha, que previu a vitória de Haddad na eleição presidencial de 2018, anunciou esta semana a queda da popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Vai passar vergonha mais uma vez.

Ontem, o presidente Jair Bolsonaro viajou a Sergipe para participar da inauguração de uma obra. Ao chegar no Aeroporto Santa Maria, em Aracaju, o presidente fez a pesquisa direto na fonte: parou para conversar com apoiadores e foi aclamado pelo povo.

Novo presidente da Assembleia gaúcha

A Assembleia legislativa do Rio Grande do Sul escolhe segunda-feira, seu novo presidente. O atual presidente, deputado Ernani Polo (PP), deverá transmitir o cargo para o seu sucessor, o deputado Gabriel Souza, do MDB, que será eleito, cumprindo um acordo firmado entre as maiores bancadas, e respeitado pelos demais deputados. Em 2022, pelo acordo, o deputado Valdeci Oliveira (PT) será o presidente.

O acordo entre as quatro maiores bancadas do legislativo gaúcho soma 27 deputados, que formam minoria diante dos 28 que ficam de fora. Porém, para tranquilizar estes partidos, e evitar uma disputa aberta, o acordo alcança cargos na mesa diretora para seus deputados, e vagas em cargos de confiança da casa.

CNT: Sem greve no transporte

Não há, no radar da CNT (Confederação Nacional do Transporte), nenhum tipo de paralisação de caminhoneiros. Segundo o seu presidente, Vander Costa, a CNT não apoia nenhum tipo de paralisação de caminhoneiros e reafirma o compromisso do setor de transportadores com a sociedade. A CNT garantiu ontem que as transportadoras manterão o abastecimento do país.

Esclarecimento do deputado Baleia Rossi

A assessoria de imprensa do deputado federal Baleia Rossi (MDB/SP), a propósito da menção feita ontem pela coluna, de que jatinhos da FAB teriam sido utilizados pelo deputado Rodrigo Maia para a apoio à campanha para a presidência da Câmara, esclareceu ontem que “o presidente Baleia Rossi fez viagens com jatinho, mas não usou nenhum avião da FAB. A mencionada viagem com o presidente Rodrigo Maia ocorreu em jatinho que o partido alugou”, esclarece o jornalista Adriano Ceolin.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira