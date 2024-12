Esporte Botafogo desembarca no Rio de Janeiro e comemora o título da Libertadores com a torcida

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2024

O Botafogo derrotou o Atlético-MG por 3 a 1 na final da Libertadores. Foto: Reprodução O Botafogo derrotou o Atlético-MG por 3 a 1 na final da Libertadores. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Botafogo, campeão da Libertadores, desembarcou no Rio de Janeiro às 16h13 deste domingo (1º). O avião da delegação do Glorioso pousou no aeroporto do Galeão com a taça na bagagem após a conquista inédita da América deste sábado (30), em cima do Atlético-MG, em Buenos Aires, na Argentina.

A recepção aos campeões da América foi calorosa. Aproximadamente 300 torcedores foram até os acessos do aeroporto para ver e festejar, em primeira mão, a chegada do grupo alvinegro à Cidade Maravilhosa. Alguns se reuniram em General Severiano, na sede do clube, outros em frente ao Mourisco e uma boa parte no Aeroporto do Galeão.

O ator Henrique Eduardo contou que foi o primeiro torcedor a chegar no aeroporto, às 8h da manhã. Nas suas contas, está há 48 horas sem dormir.

“Fiquei nervoso demais. Tive que tomar calmante. Eu tinha condição de ir à Argentina, mas meu avô já teve infarto e não pode viajar para longe, não poderia ver. Abri mão para ver a final com ele e valeu super a pena. Na expulsão. Na hora do primeiro gol, o abraço que dei nele foi inesquecível. Daqui a 40, 50 anos vou lembrar disso, da respiração dele, ele dizendo que a gente conseguir, pedindo calma”, disse.

A festa de Henrique é de outros milhares de botafoguenses não tem hora para encerrar da festa. Do Galeão, o ônibus alvinegro se dirige à enseada de Botafogo para a festa oficial da comemoração do título.

O elenco do Botafogo vai desfilar em carro aberto para comemorar o título da Libertadores com sua torcida na Enseada de Botafogo. O anúncio foi feito por Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo.

“O Rio de Janeiro hoje é todo alvinegro. Vai ser uma celebração linda. O Rio de Janeiro merece, o Botafogo merece. Vai ser no bairro com o nome do clube, na praia com o nome do time e naquela paisagem fantástica, com o Pão de Açúcar ao fundo”, afirmou o prefeito Eduardo Paes.

2024-12-01