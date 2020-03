Economia Bovespa desaba mais de 11% e suspende negociações pela terceira vez na semana

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Negócios foram paralisados às 10h22min, quando o Ibovespa caía 11,65% Foto: Agência Brasil Negócios foram paralisados às 10h22, quando o Ibovespa caía 11,65%. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O principal índice da bolsa de valores brasileira, a B3, iniciou o dia em leilão e cai já despenca desta quinta-feira (12), acompanhando os mercados externos, onde as bolsas despencam. O catalisador para a queda é a decisão do presidente norte-americano Donald Trump, anunciada na noite de quarta-feira (11), de proibir viagens da Europa para os Estados Unidos por 30 dias.

Às 10h22min, quando o Ibovespa caía 11,65%, a 75.247 pontos, os negócios foram paralisados, com o acionamento do chamado “circuit breaker” – sistema que interrompe os negócios automaticamente quando a queda supera 10%. É a terceira paralisação dos negócios na semana. O dólar, por sua vez, chegou a passar de R$ 5 na abertura, mas a disparada perdeu força após a atuação do Banco Central.

Impactos do coronavírus

A medida de Trump assusta os mercados, que seguem de olho nos impactos do coronavírus na atividade econômica mundial. Também na terça, a OMS (Organização Mundial de Saúde) classificou o surto como uma pandemia – logo depois, a bolsa brasileira caiu mais de 10%, e teve seus negócios paralisados. O Ibovespa encerrou a terça em baixa de 7,64%, 85.171 pontos.

“Os mercados globais estão abrindo novamente em estado de pânico. Estamos vivendo a tempestade perfeita, o ‘Black Swan’ clássico”, destacou o estrategista Dan Kawa, da TAG Investimento.

Cenário doméstico

Pesa também no mercado de câmbio nesta quinta a derrota sofrida pelo governo no final da tarde de quarta-feira, após o Congresso Nacional derrubar o veto presidencial a projeto que amplia o acesso ao BPC (Benefício de Prestação Continuada), com impacto estimado em cerca de R$ 20 bilhões já no primeiro ano.

Em razão do impacto orçamentário da medida, o mercado enfrenta agora outro vetor de risco, do lado fiscal brasileiro, o que aumenta as incertezas sobre as relações entre Executivo e Legislativo, e sobre o ritmo de recuperação da economia brasileira.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia

Deixe seu comentário