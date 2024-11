Cláudio Humberto Brasil em chamas: foram 33 mil incêndios em outubro

Por Cláudio Humberto | 3 de novembro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O Brasil registrou mais de 33 mil focos de incêndios florestais apenas no mês de outubro, segundo dados do Deter, sistema de monitoramento por satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), mostrando que a situação pouco mudou no Pais em chamas. Quase a metade de todos os focos de incêndios (16,1 mil) foi observada na região da Amazônia, e outros 8 mil no Cerrado. Desde janeiro, foram 243.545 focos de incêndios em todo o País, sem que o governo federal reaja à altura.

Pior mês da História

Setembro de 2024 representou os piores 30 dias da série histórica do monitoramento, realizado desde 2018: 83.154 incêndios.

Pantanal se consome

O Pantanal, considerado outro santuário ambiental, teve mais de 2,4 mil incêndios em outubro. No ano de 2024 já são mais de 14,5 mil.

Recorde paraense

O Pará, que vai sediar a Conferência do Clima da ONU (COP30) no ano que vem, concentra a maior parte do foto florestal: 7,1 mil só em outubro.

No total, 321 mil

Nos últimos 12 meses, o Deter/INPE registrou espantosos 321,5 mil incêndios florestais em todo o País. É o maior número da série histórica.

PL deve cravar vice de Hugo Motta na Câmara

Principal partido de oposição ao governo Lula (PT), o PL de Bolsonaro considera “prioridade” garantir a vaga de vice-presidente da Câmara dos Deputados na chapa de Hugo Motta (Rep-PB), candidato favorito à sucessão de Arthur Lira (PP-AL). Para o deputado Luciano Zucco (PL-RS), seu partido tinha condições de lançar candidato próprio no início do ano que vem, mas preferiu reivindicar a vaga de vice-presidente na Mesa Diretora e garantir participação na divisão de comissões da Casa.

Loteamento

Partidos que compõem a chapa vencedora da eleição para presidente da Casa dividem os cargos na Mesa Diretora e o controle das comissões.

Petistas de olho

O PT de Lula tenta o controle das comissões de Orçamento (CMO) e de Constituição e Justiça (CCJ), as mais importantes da Câmara.

Atribuições

Cabe ao presidente da Casa definir a pauta de votações. A CCJ define a legalidade de projetos de lei e a CMO tem as chaves do cofre público.

Jogo de cena

O União Brasil divulgou a lorota em notas de que apoia seu líder Elmar Nascimento (União-BA) para presidir a Câmara, apesar da lista de pedidos dos seus caciques para apoiar o favorito Hugo Motta (Rep-BA).

Cartas na mesa

Disposto a deixar Elmar Nascimento pendurado na brocha para não perder espaço na mesa diretora ou em comissões da Câmara, o União Brasil pede o comando da CCJ ou relatoria do Orçamento de 2026.

Que vergonha

Enquanto o ditador Nicolás Maduro esculacha os símbolos nacionais do Brasil, a Comissão de Relações Exteriores do Senado dorme sono profundo. Sua última sessão foi em 15 de agosto. Que vergonha.

Te cuida, deserto

“Lula faz mais mal ao Brasil do que a pandemia!”, afirma o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao ver o dólar bater em R$5,87 na sexta (1º). “Se Lula administrar o deserto, em 4 anos acaba a areia!”, aposta.

Palco político

Em entrevista ao podcast Diário do Poder, o deputado mais votado do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL), foi taxativo sobre o que levou Lula a nomear Paulo Pimenta ministro da Reconstrução: palco político.

Mão na taça

A média de pesquisas Real Clear Politics aponta Donald Trump à frente em cinco dos sete estados-pêndulo da eleição nos EUA. Kamala Harris lidera em Wisconsin e Michigan. Nesse cenário, a vitória seria de Trump.

Reza e multa

Clarissa Tércio (PP-PE) quer escolas autorizadas a parar por 15 minutos para “intervalo religioso”. Caso isso seja impedido, a deputada propõe multa, que pode dobrar, de até 30 salários-mínimos.

Mais imposto

Dois dias após a Câmara rejeitar a criação de imposto sobre grandes fortunas, Rafael Brito (MDB-AL) quer retomar a discussão. Pediu à Presidência da Câmara a criação de um grupo de trabalho sobre o tema.

Pensando bem…

…ameaça de ditador amigo é carinho.

PODER SEM PUDOR

Este imenso Brasil

Gervásio Raimundo era candidato a deputado estadual, em Alagoas, e foi a um comício em Estrela, antigo Bola. Saudou a assistência: “Povo do Bola!…” Um aliado cochichou imediatamente: “Eles não gostam de ser chamados assim”. Gervásio aquiesceu: “Tá bom. Queridos amigos bolivianos!…” O amigo voltou a corrigir: “Boliviano é quem nasce na Bolívia…” Gervásio se irritou, gritando ao microfone: “Oxente, e não é tudo Brasil?”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

