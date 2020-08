Conforme o levantamento, os gastos do País com servidores são o dobro das despesas com educação e 3,5 vezes superiores aos gastos com saúde. Com base em dados do FMI (Fundo Monetário Nacional), o instituto informou que o Brasil é o sétimo país que mais gasta com pessoal entre as 64 nações pesquisadas.

“O funcionalismo federal, que é o mais oneroso, custa para o Brasil 4,26% do PIB. Vale destacar também que o País investe apenas 0,20% do PIB em saneamento, de modo que o País tem mais de 100 milhões de habitantes sem acesso a saneamento básico, com cerca de 35 milhões deles sem água potável”, diz o instituto.

Orçamento “engessado”

O Instituto Millenium também observou que o Brasil tem um orçamento público “cada vez mais engessado”, com 93% de despesas obrigatórias (65% destinadas aos gastos com salários e aposentarias).

“E isso, certamente, impacta na manutenção do investimento público baixo, que tende a zero, assim como no descumprimento da regra de ouro – utilização de endividamento para custeio ou despesa”, diz o estudo.