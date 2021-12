Tecnologia Caixa de som: cinco opções para aproveitar as festas de fim de ano

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2021

XBoom Go PL5 é à prova d'água, tem LEDs e som da Meridian. (Foto: Divulgação/LG)

As caixas de som LG prometem uma boa experiência de áudio aos amantes da música. A empresa sul-coreana possui dispositivos portáteis que unem versatilidade e qualidade acústica por preços que partem de R$ 329, como é o caso da LG XBoom Go PL2. Outra opção mais robusta é a LG XBoom Go PL7, eleita a melhor caixinha pela Associação Europeia de Imagem e Som (EISA). Ela pode ser encontrada por cerca de R$ 850.

Já para quem procura por um equipamento de maior dimensão com promessa de volume potente para festas, a LG possui o modelo XBoom RN5. O aparelho, que pode ser encontrado por a partir de R$ 1.446, tem como características luzes multicoloridas e super graves. Confira a seguir cinco caixas de som da LG para comprar no Brasil em 2021.

1. LG XBoom Go PL2

A LG XBoom Go PL2 é a caixa de som mais barata da lista, sendo um aparelho de entrada. Com um design arredondado, o modelo compacto possui tecnologia Meridian e oferece potência de 5 Watts. Ela também é equipada com Sound Boost e um radiador passivo, que promete precisão sonora nas frequências altas e baixas. O aparelho vem com um alto-falante e um microfone que permite a comunicação com a Siri e o Google Assistente. O produto, que pesa 480 g, está disponível por preços a partir de R$ 329.

Também é possível realizar comandos com o aplicativo LG para Android. O modelo possui 10 horas de autonomia e conectividade Bluetooth. A XBoom Go PL2 oferece entrada auxiliar P2, além de acompanhar cabo UBS-C. A certificação IPX5 ainda permite que a caixa de som receba respingos de água sem afetar seu funcionamento.

2. LG XBoom Go PL5

A XBoom Go PL5 é um aparelho portátil que traz 18 horas de duração da bateria, potência de 20 Watts e iluminação multicolorida. A LG promete um grave mais intenso e vocais mais perceptíveis. Além disso, a Go PL5 é equipada com o botão Sound Boost, que serve para expandir o volume do som do aparelho. O modelo é encontrado por cerca de R$ 599.

O equipamento possui garantia Meridian, empresa com autoridade em soluções de áudio, e dois radiadores passivos. Resistente à água, a XBoom Go PL5 pode se conectar a 100 aparelhos e até em TVs LG por Bluetooth. É possível ainda usar a Siri ou o Google Assistente por comando de voz para enviar mensagens, conferir a previsão do tempo e ouvir podasts. O aparelho possui entrada USB 3.0 e acompanha um cabo USB tipo C.

3. LG XBoom Go PL7

A LG XBoom Go PL7 é uma caixa de som portátil que foi eleita a melhor caixinha pela Associação Europeia de Imagem e Som (EISA). Ela também é um modelo construído em parceria com Meridian. Com cor azul petróleo, o aparelho traz em seu design um acabamento emborrachado, peso de 1,5 kg e dimensões de 9,8 cm de comprimento x 24,5 cm de largura x 9,6 cm de altura. Com 30 Watts e dois radiadores passivos, o modelo é o mais potente da linha. O equipamento, que também é resistente à água, custa cerca de R$ 850. A caixa de som possui entradas ‎USB 3.0 e USB 1.1 e acompanha um cabo USB tipo C.

A autonomia da bateria promete reprodução de 24 horas. Além disso, o modelo é equipado com luzes multicoloridas que piscam acompanhando as batidas. O aparelho permite que os usuários se comuniquem com a Siri ou o Google Assistente, façam ligações e controlem os comandos da caixa pelo aplicativo LG XBoom.

4. LG XBoom RN7

A caixa de som acústica LG XBoom RN7 possui cor preta com detalhes em vermelho, dimensões de 40 cm de comprimento x 44 cm de largura x 86 cm de altura e um peso de 16,6 kg. O aparelho tem duração de bateria de 24 horas e luzes multicoloridas. A LG promete entregar máxima potência e qualidade sonora com agudos intensos e graves impactantes. A caixa de som custa cifras a partir de R$ 1.399 na Amazon.

Em relação às funções extras, o modelo traz o recurso karaokê, que permite comandar o volume da música e do microfone de forma independente. O equipamento de som acompanha ‎cabo de alimentação, controle remoto, manual e antena FM. A XBoom RN7 possui entradas USB 2.0, de microfone e de guitarra, além de conectividade Bluetooth.

5. LG XBoom RN5

A XBoom RN5 também traz função karaokê, conexão via Bluetooth e iluminação colorida. A caixa de som possui um recurso chamado Party Strobe, que permite sintonizar até três flashes de luz da câmera do smartphone com a batida da música por meio do aplicativo LG XBoom para Android. Outro app compatível com a caixa de som é o DJ para Android e iOS. A plataforma deixa o usuário adicionar efeitos sonoros às músicas tocadas.

O aparelho também se conecta com TVs da marca sul-coreana. Com autonomia de 24 horas e cerca de 14 kg, o equipamento possui entradas USB e microfone P10. O produto, que pode ser adquirido por cerca de R$ 1.446, acompanha cabo de alimentação, controle remoto, manual e antena FM.

