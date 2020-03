Rio Grande do Sul Caminhão com mais de 6 mil litros de bebida é apreendido em Osório

Por Redação O Sul | 14 de março de 2020

O condutor do caminhão, um homem de 36 anos, foi preso pelo crime de descaminho e, assim como o veículo e a mercadoria, encaminhado à Polícia Federal em Porto Alegre. Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 6.600 litros de bebidas de origem estrangeira na madrugada deste sábado (14), na BR 101 em Osório. A mercadoria entrava ilegalmente no País vinda do Uruguai.

Durante ações de combate ao crime, os policiais rodoviários federais abordaram um caminhão com placas de Witmarsum/SC que seguia em direção a Santa Catarina. Ao vistoriarem o compartimento de carga, os policiais encontraram mais de 6.600 litros de bebidas de origem estrangeira que haviam entrado ilegalmente no País, sem o trâmite aduaneiro. Estima-se que a carga poderia ser revendida por quase um milhão de reais no Brasil.

O condutor do caminhão, um homem de 36 anos, foi preso pelo crime de descaminho e, assim como o veículo e a mercadoria, encaminhado à Polícia Federal em Porto Alegre. Ele disse aos policiais que estava sendo pago para realizar o transporte da carga do Uruguai para Santa Catarina.

