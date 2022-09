Geral Candidato a governador do Piauí diz a jornalista: “Você é quase negra na pele, mas é inteligente”

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

O candidato ao governo do Piauí Silvio Mendes (União Brasil) se desculpou com a jornalista após o episódio. (Foto: Reprodução)

O candidato ao governo do Piauí, Silvio Mendes (União Brasil), fez um comentário de teor racista para a jornalista Katya Dangeles durante uma sabatina na TV Meio Norte na quarta-feira (31). Mendes, afirmou que a profissional “era quase negra, na pele”, mas que “é uma pessoa inteligente”, após ter sido questionado sobre feminicídio e minorias. Mendes tem o apoio do chefe da Casa Civil de Bolsonaro, Ciro Nogueira (PP-PI).

Em nota, a assessoria do candidato afirmou que Sílvio Mendes nutre admiração pela profissional e que, após a sabatina, entrou em contato e pediu desculpas, reconhecendo o erro. A jornalista disse preferir não se pronunciar sobre o ocorrido.

Como foi a sabatina

A jornalista perguntou quais projetos Silvio Mendes, se eleito, teria a oferecer para mulheres e minorias sociais. Em seguida, o candidato afirmou: “Eu te conheço há tantos anos, desde o Diário do Povo, eu imagino quantas discriminações você já sofreu. Você, que é quase negra, na pele, mas você é uma pessoa inteligente, teve a oportunidade que a maioria não teve, e aproveitou”, disse Mendes, que é ex-prefeito de Teresina.

Mendes então se compromete em investir em educação e também na redução de mortes de mulheres no parto.

O trecho causou repercussão negativa nas redes sociais e alguns usuários apontaram como racista a fala do candidato. “Que absurdo!”, “quase negra, mas é uma pessoa inteligente”, “mas é inteligente. misericórdia”, “grande falta de respeito”, “‘você é quase negra na pele!’ O racismo estrutural gritando”, foram alguns dos comentários em resposta ao trecho do vídeo que viralizou na internet.

Resposta

A seguir, leia a íntegra da nota assinada pela assessoria do candidato: Devido a repercussão em torno de um trecho da entrevista do candidato a governador Sílvio Mendes à TV Meio Norte, esclarece-se: Sílvio tem profunda admiração, respeito e carinho à jornalista Katya Dangeles, quem considera uma amiga desde os tempos que ela trabalhava no jornal Diário do Povo cobrindo matérias políticas quando ele era prefeito de Teresina. Após a entrevista, Silvio entrou em contato com Katya e pediu suas sinceras desculpas, reconhecendo o erro. As informações são do portal de notícias G1, do jornal O Estado de S. Paulo e da CNN.

