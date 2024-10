Inter CBF divulga a data para Inter e Flamengo; jogo atrasado do Brasileirão

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2024

O jogo, que deveria acontecer na 17° rodada do Campeonato Brasileiro, será no dia 30 de outubro, às 19h30min, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre Foto: Ricardo Duarte/Inter CBF lança data para Inter e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou quando ocorrerá a partida entre Inter e Flamengo, que foi adiada pela participação do Colorado no playoff da Copa Sul-Americana. O jogo, que deveria acontecer na 17° rodada do Campeonato Brasileiro, será no dia 30 de outubro, às 19h30min, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre.

O Inter atualmente ocupa o sétimo lugar na tabela, com 45 pontos. Seu adversário na rodada atrasada, é o quarto colocado com 48 pontos. A partida será um confronto direto entre as equipes para se manterem no G6 e dentro da classificação para a Copa Libertadores de 2025.

A partida que ocorrerá em outubro será a primeira entre os clubes no ano. O jogo do segundo turno será no início de dezembro, no Maracanã, no Rio.

