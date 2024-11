Esporte CBF estuda mudança de calendário no futebol brasileiro em 2025

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Brasileirão e Estaduais devem ser antecipados Foto: Bruno Murito Brasileirão e Estaduais devem ser antecipados. (Foto: Bruno Murito) Foto: Bruno Murito

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para 2025, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) já planeja uma mudança no calendário para 2025. Os pontos principais seriam a antecipação do início do Campeonato Brasileiro para março e uma paralisação do mesmo por um mês, entre junho e julho, data que acontecerá o Mundial de Clubes da FIFA, com seu novo modelo.

Com isso, os campeonatos estaduais devem ser adiantados para a primeira semana de janeiro, mas não haver muitos conflitos no calendário das equipes. A proposta já foi encaminhada para os clubes, mas a mudança não foi anunciada oficialmente.

A ideia de antecipar o Campeonato Brasileiro seria para não conflitar com o Mundial de Clubes, que contará com alguns brasileiros: Flamengo, Fluminense, Palmeiras e mais o campeão da Libertadores de 2024 – Atlético-MG ou Botafogo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/cbf-estuda-mudanca-de-calendario-no-futebol-brasileiro-em-2025/

CBF estuda mudança de calendário no futebol brasileiro em 2025

2024-11-07