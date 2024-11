Inter Inter anuncia repaginação do Gigantinho, ginásio esportivo do clube

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Inter não terá custos com as obras e irá permanecer com a gestão Foto: Reprodução/Inter Inter não terá custos com as obras e irá permanecer com a gestão. (Foto: Reprodução/Inter) Foto: Reprodução/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em um evento realizado nesta quinta-feira (07) foram revelados detalhes sobre o projeto de repaginação do Gigantinho, ginásio esportivo do Inter. A obra que promete revitalizar o local, localizado ao lado do Beira-Rio, deve ter início a partir do segundo semestre de 2025 e ser finalizada apenas em 2026. O investimento deve variar entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões.

Com inauguração feita em 1973, o Gigantinho já recebeu diversos eventos esportivos, culturais e musicais durante os anos, mas recentemente, só estava sendo usado pelo próprio Inter para eventos esporádicos, como a apresentação de Enner Valencia em 2023. De acordo com a apresentação, o objetivo da revitalização é “devolver o Gigantinho ao Rio Grande do Sul”.

Após a apresentação do projeto, que foi descrito como maior “palco indoor do sul do Brasil”, foi registrada a assinatura do contrato entre Inter, através do presidente Barcellos, e com a presença de Eduardo Leite e o advogado Eduardo Mariotti.

O ginásio terá capacidade para suportar mais de 10 mil pessoas, e terá a possibilidade de receber eventos diferentes. O piso contará com placas modulares que podem receber diferentes modalidades esportivas.

Segundo o Inter, o próximo passo no projeto será de concluir novas parcerias que irão viabilizar o projeto e alguns patrocinadores já foram concretizados. O clube não terá custos com as obras e permanecerá com a gestão do patrimônio.

“Hoje temos a possibilidade de retomar esse projeto com pés no chão, realista, a reforma do ginásio, que vai devolver ao estado um equipamento, vai ajudar no turismo e desenvolvimento do nosso estado e estará à disposição da comunidade gaúcha”, destacou Barcellos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-anuncia-repaginacao-do-gigantinho-ginasio-esportivo-do-clube/

Inter anuncia repaginação do Gigantinho, ginásio esportivo do clube

2024-11-07