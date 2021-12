Esporte CBF reúne e homenageia a primeira Seleção Feminina de futebol a disputar um Mundial

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2021

CBF organizou um mural com fotos e recordações da Seleção. (Foto: Thais Magalhães/CBF)

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) organizou, no sábado (11), um reencontro na Granja Comary entre ex-jogadores da Seleção Brasileira que disputaram a primeira Copa do Mundo Feminina, em 1991.

Para homenagear as ex-atletas, a CBF criou um mural com fotos e recordações da Seleção e presenteou o grupo com camisas oficias do Brasil com o número 30, em alusão à comemoração dos 30 anos da primeira Copa.

A primeira edição do Mundial foi disputada na China. O Brasil não foi bem, e foi eliminado na fase de grupos. Os Estados Unidos faturaram a Copa ao bater a Noruega por 2 a 1 na final.

As integrantes da primeira Copa disputada pela Seleção comemoraram o reencontro com as antigas companheiras.

“Esse reencontro hoje foi muito forte, o coração bate mais forte, a gente se sente bem emocionada, afinal de contas são 30 anos. Praticamente uma vida que se passou, cada uma teve um rumo. Poder se reconectar é muito bom. Parece que o tempo não passou, a gente sorria, contava memórias, porque essa turma é muito unida, todas sempre com sorriso no rosto”, disse Márcia Taffarel, em entrevista ao site da CBF.

“É uma alegria muito grande rever as meninas lá do início, de 91, pessoas que não via há 30 anos. E a alegria e o carinho continuam os mesmos. Estou muito feliz em estar aqui, poder estar participando deste momento, dessa homenagem. Nós somos merecedoras. Vamos aproveitar esse momento”, destacou Pretinha.

De 30 anos pra cá muita coisa mudou, a sede das Seleções Brasileiras Femininas se modernizou, o futebol feminino ganhou espaço, apoio e visibilidade no calendário brasileiro, e o reconhecimento financeiro foi uma realidade com a equidade de diárias e premiações. Conquistas que passaram pelos pés das pioneiras da modalidade, que ousaram jogar bola em um período que o futebol era proibido por lei.

“É uma satisfação enorme, ver o amadurecimento que houve de lá para cá. Retornar aqui não há dinheiro que pague. É uma felicidade imensa porque aqui foi a nossa casa. Naquela época a gente estava engatinhando para poder dar espaço para as que estão chegando agora. Satisfação grande, gratidão. A gente merece”, exaltou Fanta, ex-lateral da Seleção Feminina.

Neste domingo (12), as homenagens continuaram, pela manhã, e as atletas participaram de um jogo festivo. Após a partida, receberam medalhas em homenagem aos 30 anos da Primeira Copa do Mundo e encerraram a programação com um almoço comemorativo. Entre as 30 atletas homenageadas, apenas Sissi e Fia Paulista não puderem comparecer por questões pessoais. Em homenagem póstuma, as goleiras Simone e Lica estão sendo representadas pela figura do pai, Otávio Carneiro, e do sobrinho Anderson Lira, respectivamente.

